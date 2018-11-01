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0:1
Перерыв
18' Желтая карточкаLeo XV
18' Желтая карточкаVinicius X
27' Желтая карточкаJose Elber
41' Желтая карточкаRenan Lodi
0:1
45' ГолДуглас Гролли
|
18'
18'
27'
41'
45'
0:1
Состав команд
Атлетико Паранаэнсе
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 14 Лео Перейра Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 6 Renan Lodi Защитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 28 Веллингтон III Полузащитник
- 10 Marcelo XIII
- 2 Jonatan VII
- 5 Pablo I
- Запасные игроки
- 12 Felipe Alves Вратарь
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 26 Азеведо Марсио Защитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 16 Bruno Moura
Байя
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 7 Jose Elber Нападающий
- 9 Junior Brumado
- 17 Elton I
- 14 Leo XV
- 5 Flavio IX
- Запасные игроки
- 12 Андерсон Оливейра Вратарь
- 4 Жаксон Защитник
- 6 Рамирес Сантос Полузащитник
- 21 Claytinho Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- 29 Vinicius X
- 26 Gregore
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 04.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Каракас КС
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 08.08.2018 Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
Байя (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A
- 29.04.2018 Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A
- 14.05.2017 Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 22.09.2011 Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 26.06.2011 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A
- 21.04.2011 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии
- 14.04.2011 Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дуглас Гролли бьет в цель!
41'
Renan Lodi получил желтую карточку от судьи
27'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
18'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
18'
Leo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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