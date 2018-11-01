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  5. 1/4 финала
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Перерыв
Байя
0'
18' Желтая карточка
Leo XV
18' Желтая карточка
Vinicius X
27' Желтая карточка
Jose Elber
41' Желтая карточка
Renan Lodi
0:1
45' Гол
Дуглас Гролли
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дуглас Гролли бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Renan Lodi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Leo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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