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Ривер Плейт
0:0
Перерыв
Гремио
0'
36' Желтая карточка
Борре Рафаэль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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