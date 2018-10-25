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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/4 финала
Байя
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
8' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
32' Желтая карточка
Marcelo XIII
45' Желтая карточка
Лео Перейра
0:1
67' Гол
Pablo I
84' Желтая карточка
Pablo I
90' Желтая карточка
Junior Brumado
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Junior Brumado получил желтую карточку от судьи
89'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Сирино да Сильва Марсело уходит с поля, а Энрике Феррейра Тьяго Элено выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Pablo получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Raphael Veiga уходит с поля, а Roni выходит на его замену.
75'
Байя делает замену. Elton уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
75'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
68'
Байя делает замену. Edigar Junio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
62'
Байя делает замену. Clayton уходит с поля, а Marco Antonio выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Рамирес Сантос бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
32'
Сирино да Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Clayton бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Elton получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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