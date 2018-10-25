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0:1
Конец матча
8' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
32' Желтая карточкаMarcelo XIII
45' Желтая карточкаЛео Перейра
0:1
67' ГолPablo I
84' Желтая карточкаPablo I
90' Желтая карточкаJunior Brumado
|
32'
45'
67'
0:1
75'
84'
90'
Состав команд
4
Жаксон
20
Виктор
Пауло
17
Elton
I
26
Gregore
21
Claytinho
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
13
Андре
Пауло
14
Лео
Перейра
10
Marcelo
XIII
11
Nikao
5
Pablo
I
Байя
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 20 Виктор Пауло Защитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 21 Claytinho Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 6 Рамирес Сантос Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 5 Flavio IX
- 9 Junior Brumado
- 29 Vinicius X
Атлетико Паранаэнсе
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 14 Лео Перейра Защитник
- 6 Renan Lodi Защитник
- 28 Веллингтон III Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 10 Marcelo XIII Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 5 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Felipe Alves Вратарь
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 26 Азеведо Марсио Защитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 16 Bruno Moura
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 04.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Каракас КС
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 08.08.2018 Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Пеньяроль КС
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A
- 29.04.2018 Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A
- 14.05.2017 Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 22.09.2011 Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 26.06.2011 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A
- 21.04.2011 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии
- 14.04.2011 Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Junior Brumado получил желтую карточку от судьи
89'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Сирино да Сильва Марсело уходит с поля, а Энрике Феррейра Тьяго Элено выходит на его замену.
84'
Pablo получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Raphael Veiga уходит с поля, а Roni выходит на его замену.
75'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
68'
Байя делает замену. Edigar Junio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
62'
Байя делает замену. Clayton уходит с поля, а Marco Antonio выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Рамирес Сантос бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
32'
Сирино да Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Clayton бьет в цель!
8'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
5'
Elton получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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