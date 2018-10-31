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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/2 финала
Гремио
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
31' Желтая карточка
Перес Энцо
1:0
36' Гол
Лео Гомеш
57' Желтая карточка
Миранда Пауло
64' Желтая карточка
Кортез Бруно
71' Желтая карточка
Брессан Матеус
71' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
78' Желтая карточка
Cicero II
1:1
82' Гол
Борре Рафаэль
88' Вторая желтая карточка
Брессан Матеус
1:2
90' Пенальти
Мартинес Гонсало
90' Желтая карточка
Мартинес Гонсало
90' Желтая карточка
Гроэ Марсело
90'+15
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гроэ Марсело получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Мартинес Гонсало получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
88'
Брессан Матеус получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Сисеро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Миранда Пауло уходит с поля, а Брессан Матеус выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
63'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
54'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Эвертон Соуза выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Лео Гомеш бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
24'
Ривер Плейт делает замену. Понцио Леонардо уходит с поля, а Перес Энцо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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