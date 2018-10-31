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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:2
Конец матча
31' Желтая карточкаПерес Энцо
1:0
36' ГолЛео Гомеш
57' Желтая карточкаМиранда Пауло
64' Желтая карточкаКортез Бруно
71' Желтая карточкаБрессан Матеус
71' Желтая карточкаПинола Хавьер II
78' Желтая карточкаCicero II
1:1
82' ГолБорре Рафаэль
88' Вторая желтая карточкаБрессан Матеус
1:2
90' ПенальтиМартинес Гонсало
90' Желтая карточкаМартинес Гонсало
90' Желтая карточкаГроэ Марсело
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31'
36'
1:0
57'
64'
71'
71'
71'
71'
78'
82'
1:1
88'
90'
1:2
90'
90'
Состав команд
Гремио
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 23 Alisson II
- 10 Cicero II
- Запасные игроки
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Нападающий
- 20 Douglas X
- 29 Marinho II
- 2 Лео Моура
- 24 Paulo Victor III
Ривер Плейт
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 7 Мора Родриго Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Нападающий
- 30 Игнасио Скокко Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2018 Ривер Плейт 2:3 Текнико Университарио СA
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 21.10.2018 Ривер Плейт 3:4 Барселона Гуаякиль СA
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Ривер Плейт 1:1 Депортиво Куэнка СA
- 07.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 04.10.2018 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
Последние игры между собой
Гремио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио Кубок Либертадорес
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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— ?
Второй тайм
90'
Гроэ Марсело получил желтую карточку от судьи
90'
Мартинес Гонсало получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
88'
Брессан Матеус получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
78'
Сисеро получил желтую карточку от судьи
71'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
71'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Миранда Пауло уходит с поля, а Брессан Матеус выходит на его замену.
64'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
63'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
57'
Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
54'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Эвертон Соуза выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Лео Гомеш бьет в цель!
31'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
24'
Ривер Плейт делает замену. Понцио Леонардо уходит с поля, а Перес Энцо выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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