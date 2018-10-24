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Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 44'
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
17' Гол
Gum
44'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Веллингтон Перейра Родригес Гум бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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