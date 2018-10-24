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1:0
Первый тайм: 44'
1:0
17' ГолGum
|
17'
1:0
Состав команд
14
Роджер
3
Gum
23
Digao
II
16
Jadson
III
18
Everaldo
Флуминенсе
- Основной состав
- 22 Cesar Julio III Вратарь
- 14 Роджер Защитник
- 3 Gum Защитник
- 23 Digao II Защитник
- 28 Matheus Alessandro Полузащитник
- 16 Jadson III Полузащитник
- 25 Алмейда Ричард Полузащитник
- 6 Ayrton III Полузащитник
- 10 Сорноса Хуниор Нападающий
- 29 Лусиано Невес Нападающий
- 18 Everaldo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marlon Защитник
- 4 Рикардо Пауло Защитник
- 11 Жуниор Маркос Нападающий
- 8 Дутра Жуниор Нападающий
- 5 Airton I
- 17 Daniel XII
- 27 Rodolfo II
Насьональ Монтевидео
- Основной состав
- 1 Конде Эстебан Нестор Вратарь
- 4 Фусиле Хорхе Защитник
- 5 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 6 Ролин Герман Защитник
- 22 Alfonso Espino Защитник
- 13 Mathias Zunino Полузащитник
- 19 Santiago Romero I Полузащитник
- 17 Christian Oliva Полузащитник
- 20 Карлос де Пена Полузащитник
- 24 Бергессио Гонсало Нападающий
- 14 Чори Кастро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Luis Mejia Вратарь
- 3 Rodrigo Erramuspe Защитник
- 23 Полента Диего Защитник
- 7 Агийяр Луис Полузащитник
- 10 Виудес Табаре Нападающий
- 11 Leandro Barcia
- 18 Sebastian III
Предыдущие игры
Флуминенсе (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 09.10.2018 Флуминенсе 4:0 Парана СA
- 05.10.2018 Флуминенсе 2:0 Депортиво Куэнка КС
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 21.09.2018 Депортиво Куэнка 0:2 Флуминенсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 17.08.2018 Дефенсор Спортинг 0:1 Флуминенсе КС
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Флуминенсе 2:0 Дефенсор Спортинг КС
- 28.07.2018 Сеара 1:0 Флуминенсе СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
Насьональ Монтевидео (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 20.10.2018 Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль П
- 15.10.2018 Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео П
- 07.10.2018 Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей П
- 03.10.2018 Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 26.09.2018 Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо КС
- 16.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс П
- 09.09.2018 Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео П
- 01.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео П
- 27.08.2018 Дефенсор Спортинг 2:0 Насьональ Монтевидео П
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 20.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Атлетико Прогресо П
- 15.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сол де Америка КС
- 11.08.2018 Серро 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 05.08.2018 Феникс 0:3 Насьональ Монтевидео П
- 29.07.2018 Насьональ Монтевидео 2:1 Рампла Хуниорс П
- 23.07.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
- 19.07.2018 Сол де Америка 0:0 Насьональ Монтевидео КС
- 10.06.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
- 06.06.2018 Данубио 0:2 Насьональ Монтевидео П
- 02.06.2018 Рампла Хуниорс 0:2 Насьональ Монтевидео П
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Веллингтон Перейра Родригес Гум бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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