  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Копа Судамерикана
  5. 1/4 финала
Насьональ Монтевидео
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
12' Желтая карточка
Карлос де Пена
17' Желтая карточка
Ролин Герман
21' Желтая карточка
Digao II
0:1
49' Гол
Лусиано Невес
75' Желтая карточка
Sebastian III
77' Желтая карточка
Gum
86' Желтая карточка
Чори Кастро
90' Красная карточка
Alfonso Espino
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Alfonso Espino увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Флуминенсе делает замену. Лусиано Невес уходит с поля, а Matheus Alessandro выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Чори Кастро получил желтую карточку от судьи
85'
Насьональ Монтевидео делает замену. Christian Oliva уходит с поля, а Агийяр Луис выходит на его замену.
82'
Флуминенсе делает замену. Айртон уходит с поля, а Рикардо Пауло выходит на его замену.
82'
Флуминенсе делает замену. Everaldo уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
79'
Насьональ Монтевидео делает замену. Фусиле Хорхе уходит с поля, а Виудес Табаре выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Веллингтон Перейра Родригес Гум получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Себастьян Фернандес получил желтую карточку от судьи
57'
Насьональ Монтевидео делает замену. Карлос де Пена уходит с поля, а Себастьян Фернандес выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Ролин Герман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Карлос де Пена получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация