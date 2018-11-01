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0:1
Конец матча
12' Желтая карточкаКарлос де Пена
17' Желтая карточкаРолин Герман
21' Желтая карточкаDigao II
0:1
49' ГолЛусиано Невес
75' Желтая карточкаSebastian III
77' Желтая карточкаGum
86' Желтая карточкаЧори Кастро
90' Красная карточкаAlfonso Espino
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12'
17'
21'
49'
0:1
75'
77'
82'
86'
90'
Состав команд
Насьональ Монтевидео
- Основной состав
- 1 Конде Эстебан Нестор Вратарь
- 5 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 4 Фусиле Хорхе Защитник
- 22 Alfonso Espino Защитник
- 6 Ролин Герман Защитник
- 13 Mathias Zunino Полузащитник
- 20 Карлос де Пена Полузащитник
- 14 Чори Кастро Нападающий
- 24 Бергессио Гонсало Нападающий
- 17 Christian Oliva
- 19 Santiago Romero I
- Запасные игроки
- 12 Luis Mejia Вратарь
- 3 Rodrigo Erramuspe Защитник
- 7 Агийяр Луис Полузащитник
- 10 Виудес Табаре Нападающий
- 16 Sebastian Rodriguez
- 11 Leandro Barcia
- 18 Sebastian III
Флуминенсе
- Основной состав
- 25 Алмейда Ричард Вратарь
- 22 Cesar Julio III Вратарь
- 3 Gum Защитник
- 14 Роджер Защитник
- 29 Лусиано Невес Нападающий
- 18 Everaldo Нападающий
- 10 Сорноса Хуниор Нападающий
- 16 Jadson III
- 23 Digao II
- 6 Ayrton III
- 5 Airton I
- Запасные игроки
- 4 Рикардо Пауло Защитник
- 12 Marlon Защитник
- 11 Жуниор Маркос Полузащитник
- 8 Дутра Жуниор Нападающий
- 27 Rodolfo II
- 28 Matheus Alessandro
- 20 Douglas XV
Предыдущие игры
Насьональ Монтевидео (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 29.10.2018 Атенас 2:2 Насьональ Монтевидео П
- 25.10.2018 Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео КС
- 20.10.2018 Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль П
- 15.10.2018 Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео П
- 07.10.2018 Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей П
- 03.10.2018 Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 26.09.2018 Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо КС
- 16.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс П
- 09.09.2018 Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео П
- 01.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео П
- 27.08.2018 Дефенсор Спортинг 2:0 Насьональ Монтевидео П
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 20.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Атлетико Прогресо П
- 15.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сол де Америка КС
- 11.08.2018 Серро 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 05.08.2018 Феникс 0:3 Насьональ Монтевидео П
- 29.07.2018 Насьональ Монтевидео 2:1 Рампла Хуниорс П
- 23.07.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
- 19.07.2018 Сол де Америка 0:0 Насьональ Монтевидео КС
- 10.06.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
Флуминенсе (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 25.10.2018 Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео КС
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 09.10.2018 Флуминенсе 4:0 Парана СA
- 05.10.2018 Флуминенсе 2:0 Депортиво Куэнка КС
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 21.09.2018 Депортиво Куэнка 0:2 Флуминенсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 17.08.2018 Дефенсор Спортинг 0:1 Флуминенсе КС
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Флуминенсе 2:0 Дефенсор Спортинг КС
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Alfonso Espino увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Флуминенсе делает замену. Лусиано Невес уходит с поля, а Matheus Alessandro выходит на его замену.
86'
Чори Кастро получил желтую карточку от судьи
85'
Насьональ Монтевидео делает замену. Christian Oliva уходит с поля, а Агийяр Луис выходит на его замену.
82'
Флуминенсе делает замену. Айртон уходит с поля, а Рикардо Пауло выходит на его замену.
82'
Флуминенсе делает замену. Everaldo уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
79'
Насьональ Монтевидео делает замену. Фусиле Хорхе уходит с поля, а Виудес Табаре выходит на его замену.
77'
Веллингтон Перейра Родригес Гум получил желтую карточку от судьи
75'
Себастьян Фернандес получил желтую карточку от судьи
57'
Насьональ Монтевидео делает замену. Карлос де Пена уходит с поля, а Себастьян Фернандес выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао получил желтую карточку от судьи
17'
Ролин Герман получил желтую карточку от судьи
12'
Карлос де Пена получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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