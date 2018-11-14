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Уругвай
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия

До начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.
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:
Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Уругвай
5.8% (5)
Ничья:
26.7% (23)
Бразилия
67.4% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
44.2% (38)
Ничья:
18.6% (16)
Бразилия:
7% (6)
Ничья:
5.8% (5)
Бразилия:
4.7% (4)
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