Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия

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Уругвай (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.10.2018 Япония 4:3 Уругвай ТМС
- 12.10.2018 Южная Корея 2:1 Уругвай ТМС
- 08.09.2018 Мексика 1:4 Уругвай ТМС
- 06.07.2018 Уругвай 0:2 Франция ЧМПФ2
- 30.06.2018 Уругвай 2:1 Португалия ЧМПФ2
- 25.06.2018 Уругвай 3:0 РОССИЯ ЧМПФ2
- 20.06.2018 Уругвай 1:0 Саудовская Аравия ЧМПФ2
- 15.06.2018 Египет 0:1 Уругвай ЧМПФ2
- 08.06.2018 Уругвай 3:0 Узбекистан ТМС
- 26.03.2018 Уэльс 0:1 Уругвай ТМС
- 23.03.2018 Уругвай 2:0 Чехия ТМС
- 14.11.2017 Австрия 2:1 Уругвай ТМС
- 10.11.2017 Польша 0:0 Уругвай ТМС
- 11.10.2017 Уругвай 4:2 Боливия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Венесуэла 0:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Парагвай 1:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.06.2017 Италия 3:0 Уругвай ТМС
- 04.06.2017 Ирландия 3:1 Уругвай ТМС
- 29.03.2017 Перу 2:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
Бразилия (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 16.10.2018 Бразилия 1:0 Аргентина ТМС
- 12.10.2018 Саудовская Аравия 0:2 Бразилия ТМС
- 12.09.2018 Сальвадор 0:5 Бразилия ТМС
- 08.09.2018 США 0:2 Бразилия ТМС
- 06.07.2018 Бразилия 1:2 Бельгия ЧМПФ2
- 02.07.2018 Бразилия 2:0 Мексика ЧМПФ2
- 27.06.2018 Сербия 0:2 Бразилия ЧМПФ2
- 22.06.2018 Бразилия 2:0 Коста-Рика ЧМПФ2
- 17.06.2018 Бразилия 1:1 Швейцария ЧМПФ2
- 10.06.2018 Австрия 0:3 Бразилия ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 27.03.2018 Германия 0:1 Бразилия ТМС
- 23.03.2018 РОССИЯ 0:3 Бразилия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Япония 1:3 Бразилия ТМС
- 11.10.2017 Бразилия 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 05.10.2017 Боливия 0:0 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 05.09.2017 Колумбия 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Бразилия 2:0 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Бразилия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- 26.03.2016 Бразилия 2:2 Уругвай Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- 26.06.2013 Бразилия 2:1 Уругвай Кубок конфедераций
- 06.06.2009 Уругвай 0:4 Бразилия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 22.11.2007 Бразилия 2:1 Уругвай Чемпионат Мира. Отборочные матчи
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - БразилияДо начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Уругвай
5.8% (5)
Ничья:
26.7% (23)
Бразилия
67.4% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бразилия:
44.2% (38)
1:1 Ничья:
18.6% (16)
1:3 Бразилия:
7% (6)
2:2 Ничья:
5.8% (5)
0:2 Бразилия:
4.7% (4)
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