Стадион: Ostim Stadi Зрители: 300
0:2
Конец матча
0:1
26' ГолАмири Вахид
27' Желтая карточкаMurat Akpinar
29' Желтая карточкаГенюл Сонер
0:2
32' Гол в свои воротаSelim Ozdemir
38' Желтая карточкаКуцка Юрай
52' Желтая карточкаSelim Ozdemir
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
93'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Генюл Сонер оказался на газоне.
93'
93'
91'
Экубан Калеб нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
91'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
91'
Трабзонспор начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Трабзонспор остается без одного игрока, потому что Abdulkadir Parmak уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
90'
Матч возобновлен
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Parmak получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
Abdulkadir Parmak на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Abdulkadir Parmak возвращается на поле.
89'
Айдуван Бейтуллах наказан за толчок Шахан Олджай
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Parmak получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Abdulkadir Parmak на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков
85'
Судья сигнализирует, что Bora Tasdemir из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Ибаньес Луис
85'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Айдуван Бейтуллах из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Mustafa Cecenoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
84'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Экубан Калеб оказался на газоне.
84'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Судья сигнализирует, что Явру Зеки из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Mustafa Cecenoglu
82'
81'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Suat Kaya из команды Бугсасспор в офсайде
80'
Ограк Текин из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
80'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Ограк Текин пострадал.
80'
Судья сигнализирует, что Генюл Сонер из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
79'
Матч возобновлен
79'
Semih Karadeniz получил травму и заменен. Шахан Олджай выходит на поле.
78'
Semih Karadeniz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Шанс! Huseyin Turkmen из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
76'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Ahmet Sun уходит с поля и его заменяет Burak Ceylan
75'
Murat Akpinar из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Murat Akpinar и Экубан Калеб из команды Трабзонспор.
74'
Судья сигнализирует, что Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Амири Вахид
72'
Хорошую попытку сделал Айдуван Бейтуллах. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Тюрк Хасан делает длинную передачу вперед
72'
72'
71'
Murat Akpinar нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амири Вахид и Murat Akpinar из команды Трабзонспор.
71'
Судья сигнализирует, что Bora Tasdemir из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
71'
70'
Selim Ozdemir из команды Бугсасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
70'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Аян Таха взял и забрал мяч на выходе
69'
Abdulkadir Parmak нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
69'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
68'
Айдуван Бейтуллах из команды Бугсасспор в офсайде
67'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Явру Зеки
67'
Судья сигнализирует, что Амири Вахид из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Генюл Сонер
67'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор идет с мячом вперед на обострение...
67'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
67'
Судья сигнализирует, что Suat Kaya из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Murat Akpinar
66'
65'
64'
64'
Как он промахнулся? Batuhan Artarslan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
64'
63'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Тактическая замена. Hazarhan Karaca уходит с поля и его заменяет Bora Tasdemir
63'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
62'
Ahmet Sun из команды Бугсасспор отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
61'
60'
60'
59'
Тактическая замена. Eyuep Geyik уходит с поля и его заменяет Айдуван Бейтуллах
59'
Ибаньес Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Судья сигнализирует, что Генюл Сонер из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
57'
57'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
57'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
56'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
56'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор идет с мячом вперед на обострение...
55'
54'
54'
Хорошую попытку сделал Экубан Калеб. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
53'
Куцка Юрай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Selim Ozdemir получил желтую карточку от судьи
52'
Selim Ozdemir задерживает мяч рукой
52'
Трабзонспор начинает контратаку
51'
Batuhan Artarslan наказан за толчок Suat Kaya
51'
51'
50'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
50'
50'
49'
Abdulkadir Parmak задерживает мяч рукой
49'
Аян Таха взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Parmak
48'
47'
Huseyin Turkmen наказан за толчок Eyuep Geyik
47'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Генюл Сонер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Матч возобновлен
50'
Аян Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Амири Вахид наказан за толчок Аян Таха
49'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Ограк Текин из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Parmak
48'
47'
ШАНС! Semih Karadeniz нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
44'
44'
44'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
44'
43'
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Генюл Сонер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
Амири Вахид из команды Трабзонспор в офсайде
40'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Амири Вахид оказался на газоне.
40'
39'
Mustafa Cecenoglu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Mustafa Cecenoglu
38'
Отличные скиллы показывает Mustafa Cecenoglu, обводя своих соперников
37'
Batuhan Artarslan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор подал угловой справа.
37'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Suat Kaya из команды Бугсасспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Матч возобновлен
33'
Аян Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Г О О О О Л - Selim Ozdemir уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
32'
Murat Akpinar имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Abdulkadir Parmak нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
31'
Генюл Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
31'
Экубан Калеб нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
30'
29'
Генюл Сонер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
29'
Murat Akpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Mustafa Cecenoglu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
28'
Mustafa Cecenoglu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Murat Akpinar получил желтую карточку от судьи
27'
Судья свистит. Murat Akpinar атаковал сзади соперника. Это Mustafa Cecenoglu заработал своей команде штрафной
26'
Экубан Калеб сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Амири Вахид изменил счет на табло!
26'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Экубан Калеб, обводя своих соперников
26'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
25'
Судья сигнализирует, что Suat Kaya из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
24'
24'
ШАНС! Murat Akpinar нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амири Вахид и Murat Akpinar из команды Трабзонспор.
23'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
23'
Suat Kaya из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
23'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
23'
22'
22'
21'
Выглядело как неплохой момент. Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Abdulkadir Omur и Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор.
21'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
21'
Batuhan Artarslan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
19'
Murat Akpinar нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Генюл Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
19'
19'
18'
17'
Хорошую попытку сделал Abdulkadir Parmak. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Abdulkadir Parmak и Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор.
17'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Murat Akpinar
16'
16'
Semih Karadeniz нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
15'
Тюрк Хасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор подал угловой слева.
15'
Enver Yildiz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
14'
Шанс! Selim Ozdemir из команды Бугсасспор пробил головой, но мимо
14'
Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор подал угловой справа.
13'
Ибаньес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
Abdulkadir Parmak не смог попасть в створ ударом издали
12'
Тюрк Хасан наказан за толчок Чакыр Угурджан
12'
11'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ahmet Sun нанес удар, мяч был парирован, но Чакыр Угурджан не удержал его в руках.
11'
Куцка Юрай ошибается в защите.
11'
10'
Отличная возможность! Экубан Калеб упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
10'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
10'
Аян Таха предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Судья сигнализирует, что Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
8'
Судья сигнализирует, что Амири Вахид из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
8'
Selim Ozdemir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
7'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Генюл Сонер
7'
6'
Ahmet Sun наказан за толчок Semih Karadeniz
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Hazarhan Karaca из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Semih Karadeniz
5'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Экубан Калеб из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
5'
4'
Шанс! Куцка Юрай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
4'
4'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Амири Вахид
3'
Экубан Калеб нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
3'
3'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
2'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
1'
Судья сигнализирует, что Murat Akpinar из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Suat Kaya
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бугсасспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ostim Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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