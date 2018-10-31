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  5. Кубок
  6. 1/32 финала
Стадион: Зрители: 300
Бугсасспор
0:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
26' Гол
Амири Вахид
27' Желтая карточка
Murat Akpinar
29' Желтая карточка
Генюл Сонер
0:2
32' Гол в свои ворота
Selim Ozdemir
38' Желтая карточка
Куцка Юрай
52' Желтая карточка
Selim Ozdemir
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
93'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Генюл Сонер оказался на газоне.
93'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
91'
Экубан Калеб нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
91'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
91'
Трабзонспор начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
90'
Трабзонспор остается без одного игрока, потому что Abdulkadir Parmak уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
90'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Parmak получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
90'
Abdulkadir Parmak на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
89'
Abdulkadir Parmak возвращается на поле.
Фол, нарушение
89'
Айдуван Бейтуллах наказан за толчок Шахан Олджай
88'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Parmak получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
88'
Abdulkadir Parmak на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Bora Tasdemir из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Ибаньес Луис
85'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Айдуван Бейтуллах из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Mustafa Cecenoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
Фол, нарушение
84'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Экубан Калеб оказался на газоне.
84'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Явру Зеки из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Mustafa Cecenoglu
82'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
81'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
80'
Suat Kaya из команды Бугсасспор в офсайде
80'
Ограк Текин из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Ограк Текин пострадал.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Генюл Сонер из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
79'
Матч возобновлен
79'
Semih Karadeniz получил травму и заменен. Шахан Олджай выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Semih Karadeniz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
76'
Шанс! Huseyin Turkmen из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Ahmet Sun уходит с поля и его заменяет Burak Ceylan
75'
Murat Akpinar из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Murat Akpinar и Экубан Калеб из команды Трабзонспор.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Амири Вахид
72'
Хорошую попытку сделал Айдуван Бейтуллах. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Тюрк Хасан делает длинную передачу вперед
72'
Бугсасспор контролирует мяч.
72'
Трабзонспор контролирует мяч.
71'
Murat Akpinar нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амири Вахид и Murat Akpinar из команды Трабзонспор.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Bora Tasdemir из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
71'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Selim Ozdemir из команды Бугсасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Игрок из команды Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Аян Таха взял и забрал мяч на выходе
69'
Abdulkadir Parmak нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
69'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Айдуван Бейтуллах из команды Бугсасспор в офсайде
67'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Явру Зеки
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Амири Вахид из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Генюл Сонер
67'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор идет с мячом вперед на обострение...
67'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Suat Kaya из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Murat Akpinar
66'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
65'
Бугсасспор контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
64'
Как он промахнулся? Batuhan Artarslan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
64'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
63'
Тактическая замена. Hazarhan Karaca уходит с поля и его заменяет Bora Tasdemir
63'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
62'
Ahmet Sun из команды Бугсасспор отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
59'
Тактическая замена. Eyuep Geyik уходит с поля и его заменяет Айдуван Бейтуллах
59'
Ибаньес Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Генюл Сонер из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
57'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
57'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
57'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
56'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор идет с мячом вперед на обострение...
55'
Трабзонспор контролирует мяч.
54'
Бугсасспор контролирует мяч.
54'
Хорошую попытку сделал Экубан Калеб. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
53'
Куцка Юрай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
52'
Selim Ozdemir получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Selim Ozdemir задерживает мяч рукой
52'
Трабзонспор начинает контратаку
Фол, нарушение
51'
Batuhan Artarslan наказан за толчок Suat Kaya
51'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
50'
Бугсасспор контролирует мяч.
50'
Бугсасспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Abdulkadir Parmak задерживает мяч рукой
49'
Аян Таха взял и забрал мяч на выходе
49'
Abdulkadir Parmak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Parmak
48'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Huseyin Turkmen наказан за толчок Eyuep Geyik
Угловой
47'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Генюл Сонер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
46'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Аян Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Амири Вахид наказан за толчок Аян Таха
49'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ограк Текин из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Parmak
48'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
47'
ШАНС! Semih Karadeniz нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
44'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
44'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
44'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Трабзонспор контролирует мяч.
43'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Генюл Сонер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Бугсасспор контролирует мяч.
Офсайд
40'
Амири Вахид из команды Трабзонспор в офсайде
40'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Амири Вахид оказался на газоне.
40'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
39'
Mustafa Cecenoglu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
38'
Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Mustafa Cecenoglu
38'
Отличные скиллы показывает Mustafa Cecenoglu, обводя своих соперников
37'
Batuhan Artarslan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор подал угловой справа.
37'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Suat Kaya из команды Бугсасспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Аян Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Selim Ozdemir уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
32'
Murat Akpinar имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Abdulkadir Parmak нанес удар, мяч был парирован, но Аян Таха не удержал его в руках.
31'
Генюл Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
31'
Экубан Калеб нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
30'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
29'
Генюл Сонер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Генюл Сонер из команды Бугсасспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
29'
Murat Akpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Mustafa Cecenoglu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Mustafa Cecenoglu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Murat Akpinar получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Murat Akpinar атаковал сзади соперника. Это Mustafa Cecenoglu заработал своей команде штрафной
26'
Экубан Калеб сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Амири Вахид изменил счет на табло!
26'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Экубан Калеб, обводя своих соперников
26'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Suat Kaya из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
24'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
24'
ШАНС! Murat Akpinar нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амири Вахид и Murat Akpinar из команды Трабзонспор.
23'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
23'
Suat Kaya из команды Бугсасспор отправил кросс в штрафную...
23'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
23'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
22'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
21'
Выглядело как неплохой момент. Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Abdulkadir Omur и Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор.
21'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
21'
Batuhan Artarslan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Трабзонспор контролирует мяч.
19'
Murat Akpinar нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Генюл Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
19'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Трабзонспор контролирует мяч.
17'
Хорошую попытку сделал Abdulkadir Parmak. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Abdulkadir Parmak и Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Murat Akpinar
16'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
16'
Semih Karadeniz нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Тюрк Хасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор подал угловой слева.
15'
Enver Yildiz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
14'
Шанс! Selim Ozdemir из команды Бугсасспор пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор подал угловой справа.
13'
Ибаньес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бугсасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
12'
Abdulkadir Parmak не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
12'
Тюрк Хасан наказан за толчок Чакыр Угурджан
12'
Игрок из команды Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ahmet Sun нанес удар, мяч был парирован, но Чакыр Угурджан не удержал его в руках.
11'
Куцка Юрай ошибается в защите.
11'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
10'
Отличная возможность! Экубан Калеб упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
10'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Ибаньес Луис из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
10'
Аян Таха предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Abdulkadir Parmak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Mustafa Cecenoglu из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Амири Вахид из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
8'
Selim Ozdemir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Parmak из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Генюл Сонер
7'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Ahmet Sun наказан за толчок Semih Karadeniz
6'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Бугсасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Hazarhan Karaca из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Semih Karadeniz
5'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Экубан Калеб из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Тюрк Хасан
5'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
4'
Шанс! Куцка Юрай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
4'
Abdulkadir Parmak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Тюрк Хасан из команды Бугсасспор поставил подножку. Пострадал Амири Вахид
3'
Экубан Калеб нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
3'
Удар от ворот произведет Бугсасспор
3'
Semih Karadeniz из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
2'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Murat Akpinar из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Suat Kaya
1'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бугсасспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ostim Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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