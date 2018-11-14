Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Мексика

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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - МексикаДо начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 2 часа 17 минут.
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Прогнозы на матч Аргентина - Мексика
Аргентина
83.3% (80)
Ничья:
10.4% (10)
Мексика
6.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аргентина:
39.6% (38)
2:0 Аргентина:
20.8% (20)
1:0 Аргентина:
13.5% (13)
1:1 Ничья:
7.3% (7)
1:2 Мексика:
3.1% (3)
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