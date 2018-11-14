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Аргентина
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Мексика

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 2 часа 17 минут.
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Прогнозы на матч Аргентина - Мексика
Аргентина
83.3% (80)
Ничья:
10.4% (10)
Мексика
6.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
39.6% (38)
Аргентина:
20.8% (20)
Аргентина:
13.5% (13)
Ничья:
7.3% (7)
Мексика:
3.1% (3)
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