Текстовая онлайн трансляция матча Сант-Андреу - Атлетико М

Стадион: Estadi Narcis Sala
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Текстовая онлайн трансляция матча Сант-Андреу - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 30.10.2018, осталось 2 дня 22 часа 45 минут.
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Прогнозы на матч Сант-Андреу - Атлетико М
Сант-Андреу
7.1% (4)
Ничья:
3.6% (2)
Атлетико М
89.3% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Атлетико М:
39.3% (22)
0:3 Атлетико М:
14.3% (8)
1:2 Атлетико М:
7.1% (4)
0:4 Атлетико М:
7.1% (4)
1:3 Атлетико М:
5.4% (3)
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