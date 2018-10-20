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Стадион:
Сант-Андреу
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Сант-Андреу - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 30.10.2018, осталось 2 дня 22 часа 45 минут.
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Прогнозы на матч Сант-Андреу - Атлетико М
Сант-Андреу
7.1% (4)
Ничья:
3.6% (2)
Атлетико М
89.3% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
39.3% (22)
Атлетико М:
14.3% (8)
Атлетико М:
7.1% (4)
Атлетико М:
7.1% (4)
Атлетико М:
5.4% (3)
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