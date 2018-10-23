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Стадион:
Эбро
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Эбро - Валенсия

До начала игры, которая состоится 30.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Эбро - Валенсия
Эбро
6.6% (4)
Ничья:
4.9% (3)
Валенсия
88.5% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
31.1% (19)
Валенсия:
24.6% (15)
Валенсия:
9.8% (6)
Валенсия:
9.8% (6)
Валенсия:
4.9% (3)
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