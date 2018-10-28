Текстовая онлайн трансляция матча Леонеса - Барселона

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Стадион: Estadio Reino de Leon
Предыдущие игры
Леонеса (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.10.2018 Леонеса 3:1 Интернасьональ Мадрид СБ
- 20.10.2018 Вальядолид-2 0:0 Леонеса СБ
- 17.10.2018 Лорка 0:3 Леонеса КК
- 13.10.2018 Леонеса 3:1 Навалкарнеро СБ
- 07.10.2018 Унион Адарве 0:1 Леонеса СБ
- 29.09.2018 Унионистас 0:1 Леонеса СБ
- 23.09.2018 Леонеса 1:2 Реал Мадрид Кастилья СБ
- 16.09.2018 Атлетико-2 Мадрид 1:2 Леонеса СБ
- 12.09.2018 Леонеса 1:1 Фуэнлабрада КК
- 09.09.2018 Леонеса 0:1 Лас-Пальмас-2 СБ
- 05.09.2018 Навалкарнеро 0:2 Леонеса КК
- 02.09.2018 Понтеведра 2:1 Леонеса СБ
- 25.08.2018 Леонеса 4:0 Рапидо Боусас СБ
- 02.06.2018 Нумансия 2:1 Леонеса С
- 27.05.2018 Леонеса 2:0 Реал Овьедо С
- 19.05.2018 Химнастик 5:3 Леонеса С
- 13.05.2018 Леонеса 1:1 Луго С
- 04.05.2018 Алькоркон 0:0 Леонеса С
- 29.04.2018 Леонеса 2:1 Кордова С
- 22.04.2018 Гранада 3:3 Леонеса С
Барселона (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
Последние игры между собой
-
Текстовая онлайн трансляция матча Леонеса - БарселонаДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.
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Прогнозы на матч Леонеса - Барселона
Леонеса
2.9% (2)
Ничья:
5.7% (4)
Барселона
91.4% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Барселона:
22.9% (16)
0:4 Барселона:
21.4% (15)
0:2 Барселона:
12.9% (9)
1:2 Барселона:
8.6% (6)
0:5 Барселона:
7.1% (5)
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