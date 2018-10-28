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Стадион:
Леонеса
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Леонеса - Барселона

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.
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Прогнозы на матч Леонеса - Барселона
Леонеса
2.9% (2)
Ничья:
5.7% (4)
Барселона
91.4% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
22.9% (16)
Барселона:
21.4% (15)
Барселона:
12.9% (9)
Барселона:
8.6% (6)
Барселона:
7.1% (5)
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