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Стадион:
Мелилья
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Мелилья - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Мелилья - Реал Мадрид
Мелилья
4.3% (3)
Ничья:
1.4% (1)
Реал Мадрид
94.2% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
27.5% (19)
Реал Мадрид:
21.7% (15)
Реал Мадрид:
10.1% (7)
Реал Мадрид:
10.1% (7)
Реал Мадрид:
7.2% (5)
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