  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Кубок
  6. Финал
Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:1
Первый тайм: 41'
Шаньдун Лунэн
0'
0:1
31' Пенальти
Тарделли Диего
41' Желтая карточка
Xinghan Wu
41'
Первый тайм
Офсайд
41'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
41'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
41'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Xinghan Wu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Xinghan Wu.
40'
Zhongguo Chi нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
40'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
39'
Ванг Тонг наказан за толчок Аугусто Ренато
39'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Травма, повреждение
38'
Ли Лэй возвращается на поле.
38'
Какой промах! Жил Карлос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
38'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ли Лэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Ли Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
36'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
33'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
33'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Бакамбу Седрик играет рукой в штрафной! Бакамбу Седрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
30'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
Травма, повреждение
29'
Аугусто Ренато возвращается на поле.
29'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Аугусто Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Аугусто Ренато и попал в перекладину!
27'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
25'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
25'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
24'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Голкипер мог бы сыграть и получше
23'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
23'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
22'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
22'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Дабао Юй наказан за толчок Пелле Грациано
21'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Zhongguo Chi не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
18'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
18'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
17'
Как он промахнулся? Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Zhongguo Chi разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Аугусто Ренато это был.
15'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
14'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн пасует в штрафную, но Сень Хоу выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
12'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Ванг Тонг оказался на газоне.
11'
Rongze Han не дал случится голу! Бакамбу Седрик должен был забивать, но Rongze Han сделал отличный сейв
11'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
10'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
9'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
9'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
8'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
8'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
7'
Шанс! Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
7'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
7'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Xinghan Wu имел отличный шанс, но Сень Хоу не дал голу состоятся!
6'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
6'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
5'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юй Ян
3'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
3'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
2'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация