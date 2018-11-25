Стадион: Воркерс
0:1
Первый тайм: 41'
0:1
31' ПенальтиТарделли Диего
41' Желтая карточкаXinghan Wu
Первый тайм
41'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
41'
41'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
41'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Xinghan Wu получил желтую карточку от судьи
40'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Xinghan Wu.
40'
Zhongguo Chi нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Ванг Тонг наказан за толчок Аугусто Ренато
39'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Ли Лэй возвращается на поле.
38'
Какой промах! Жил Карлос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
38'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ли Лэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Ли Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
33'
33'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
33'
32'
31'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Бакамбу Седрик играет рукой в штрафной! Бакамбу Седрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
29'
Аугусто Ренато возвращается на поле.
29'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Аугусто Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Аугусто Ренато и попал в перекладину!
27'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
25'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
24'
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Голкипер мог бы сыграть и получше
23'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
23'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
22'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
22'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Дабао Юй наказан за толчок Пелле Грациано
21'
21'
Zhongguo Chi не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
18'
18'
18'
17'
17'
Как он промахнулся? Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Zhongguo Chi разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Аугусто Ренато это был.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
14'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн пасует в штрафную, но Сень Хоу выходит и ловит мяч.
13'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
12'
12'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Ванг Тонг оказался на газоне.
11'
Rongze Han не дал случится голу! Бакамбу Седрик должен был забивать, но Rongze Han сделал отличный сейв
11'
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
10'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
9'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
9'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
8'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
8'
7'
7'
Шанс! Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
7'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
7'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Xinghan Wu имел отличный шанс, но Сень Хоу не дал голу состоятся!
6'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
6'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юй Ян
3'
3'
3'
2'
2'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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