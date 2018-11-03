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Касима Антлерс
0:0
Первый тайм: 20'
Персеполис
0'
11' Желтая карточка
Hiroaki Abe
20'
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Первый тайм
Желтая карточка
11'
Hiroaki Abe получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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