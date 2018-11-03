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0:0
Первый тайм: 20'
11' Желтая карточкаHiroaki Abe
|
11'
Состав команд
16
Ямамото
Сюто
35
Чон
Сынхён
22
Ниси
Дайго
8
Дои
Сёма
20
Мисао
Кенто
30
Hiroaki
Abe
Касима Антлерс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Квон Сун-Тхэ Вратарь
- 3 Сёдзи Гэн Защитник
- 16 Ямамото Сюто Защитник
- 35 Чон Сынхён Защитник
- 22 Ниси Дайго Защитник
- 4 Hugo Serejo Leo Da Silva Полузащитник
- 18 Сержиньо Солер Полузащитник
- 8 Дои Сёма Полузащитник
- 20 Мисао Кенто Полузащитник
- 9 Судзуки Юма Нападающий
- 30 Hiroaki Abe Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Хитоши Согахата Вратарь
- 39 Tomoya Inukai Защитник
- 32 Koki Anzai Полузащитник
- 6 Нагаки Рёта Полузащитник
- 25 Эндо Ясуси Полузащитник
- 40 Огасавара Мицуо Полузащитник
- 14 Takeshi Kanamori Нападающий
Персеполис 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 4 Хоссейни Джалаледдин Защитник
- 69 Ali Mosleh Защитник
- 15 Ансари Мохаммад Защитник
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 5 Ресан Башар Полузащитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 88 Siamak Nemati Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 22 Omid Alishah Защитник
- 18 Mohsen Rabikhah Полузащитник
- 26 Saeid Hosseinpour
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- 21 Adam Hemati
- 37 Hamidreza Taherkhani
- Главный тренер: Ali Daei
Предыдущие игры
Касима Антлерс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.10.2018 Касима Антлерс 1:0 Серезо Осака ДЛ
- 24.10.2018 Сувон Блюуингз 3:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 20.10.2018 Урава Редс 3:1 Касима Антлерс ДЛ
- 14.10.2018 Йокогама Маринос 2:2 Касима Антлерс КЛ
- 10.10.2018 Касима Антлерс 1:2 Йокогама Маринос КЛ
- 07.10.2018 Касима Антлерс 0:0 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 03.10.2018 Касима Антлерс 3:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 29.09.2018 Виссел Кобе 0:5 Касима Антлерс ДЛ
- 26.09.2018 Касима Антлерс 2:0 Санфречче Хиросима К
- 23.09.2018 Консадоле Саппоро 0:2 Касима Антлерс ДЛ
- 18.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.09.2018 Касима Антлерс 2:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 09.09.2018 Кавасаки Фронтале 1:3 Касима Антлерс КЛ
- 05.09.2018 Касима Антлерс 1:1 Кавасаки Фронтале КЛ
- 01.09.2018 Санфречче Хиросима 3:1 Касима Антлерс ДЛ
- 28.08.2018 Касима Антлерс 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 24.08.2018 Касима Антлерс 1:1 Джубило Ивата ДЛ
- 19.08.2018 Касима Антлерс 1:0 Йокогама Маринос ДЛ
- 15.08.2018 В-Варен Нагасаки 1:2 Касима Антлерс ДЛ
- 11.08.2018 Нагойя Грампус 4:2 Касима Антлерс ДЛ
Персеполис (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 27.10.2018 Сайпа 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 23.10.2018 Персеполис 1:1 Аль-Садд ЛЧА
- 18.10.2018 Персеполис 1:0 Navad Urmia КХ
- 02.10.2018 Аль-Садд 0:1 Персеполис ЛЧА
- 27.09.2018 Эстегляль Тегеран 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 23.09.2018 Персеполис 1:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 17.09.2018 Персеполис 3:1 Лехвия ЛЧА
- 12.09.2018 Персеполис 2:1 Нассаджи Мазендеран ПГПЛ
- 28.08.2018 Лехвия 1:0 Персеполис ЛЧА
- 23.08.2018 Санат Нафт 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.08.2018 Персеполис 0:0 Нафт Масджид-Солейман ПГПЛ
- 09.08.2018 Эстегляль Хузестан 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 03.08.2018 Персеполис 3:0 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 26.07.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 14.05.2018 Персеполис 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 11.04.2018 Персеполис 1:1 Парс Джем Бушир ПГПЛ
Последние игры между собой
Касима Антлерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 01.05.2015 Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
Касима Антлерс
Персеполис
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Первый тайм
11'
Hiroaki Abe получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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