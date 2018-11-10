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Персеполис
0:0
Второй тайм: 56'
Касима Антлерс
0'
43' Желтая карточка
Hugo Serejo Leo Da Silva
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Уго Серейо Лео да Сильва получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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