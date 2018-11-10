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0:0
Второй тайм: 56'
43' Желтая карточкаHugo Serejo Leo Da Silva
Состав команд
69
Ali
Mosleh
21
Adam
Hemati
22
Ниси
Дайго
35
Чон
Сынхён
16
Ямамото
Сюто
8
Дои
Сёма
20
Мисао
Кенто
30
Hiroaki
Abe
Персеполис 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 4 Хоссейни Джалаледдин Защитник
- 15 Ансари Мохаммад Защитник
- 69 Ali Mosleh Защитник
- 21 Adam Hemati Полузащитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- 5 Ресан Башар Нападающий
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 18 Mohsen Rabikhah Полузащитник
- 26 Saeid Hosseinpour
- 38 Ehsan Hosseini
- 37 Hamidreza Taherkhani
- 12 Abolfazl Darvishvand
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- Главный тренер: Ali Daei
Касима Антлерс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Квон Сун-Тхэ Вратарь
- 22 Ниси Дайго Защитник
- 35 Чон Сынхён Защитник
- 3 Сёдзи Гэн Защитник
- 16 Ямамото Сюто Защитник
- 8 Дои Сёма Полузащитник
- 20 Мисао Кенто Полузащитник
- 4 Hugo Serejo Leo Da Silva Полузащитник
- 30 Hiroaki Abe Полузащитник
- 9 Судзуки Юма Нападающий
- 18 Сержиньо Солер Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Хитоши Согахата Вратарь
- 39 Tomoya Inukai Защитник
- 32 Koki Anzai Защитник
- 40 Огасавара Мицуо Полузащитник
- 6 Нагаки Рёта Полузащитник
- 25 Эндо Ясуси Полузащитник
- 14 Takeshi Kanamori Нападающий
Предыдущие игры
Персеполис (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.11.2018 Касима Антлерс 2:0 Персеполис ЛЧА
- 27.10.2018 Сайпа 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 23.10.2018 Персеполис 1:1 Аль-Садд ЛЧА
- 18.10.2018 Персеполис 1:0 Navad Urmia КХ
- 02.10.2018 Аль-Садд 0:1 Персеполис ЛЧА
- 27.09.2018 Эстегляль Тегеран 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 23.09.2018 Персеполис 1:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 17.09.2018 Персеполис 3:1 Лехвия ЛЧА
- 12.09.2018 Персеполис 2:1 Нассаджи Мазендеран ПГПЛ
- 28.08.2018 Лехвия 1:0 Персеполис ЛЧА
- 23.08.2018 Санат Нафт 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.08.2018 Персеполис 0:0 Нафт Масджид-Солейман ПГПЛ
- 09.08.2018 Эстегляль Хузестан 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 03.08.2018 Персеполис 3:0 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 26.07.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 14.05.2018 Персеполис 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
Касима Антлерс (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 06.11.2018 Касива Рейсол 2:3 Касима Антлерс ДЛ
- 03.11.2018 Касима Антлерс 2:0 Персеполис ЛЧА
- 31.10.2018 Касима Антлерс 1:0 Серезо Осака ДЛ
- 24.10.2018 Сувон Блюуингз 3:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 20.10.2018 Урава Редс 3:1 Касима Антлерс ДЛ
- 14.10.2018 Йокогама Маринос 2:2 Касима Антлерс КЛ
- 10.10.2018 Касима Антлерс 1:2 Йокогама Маринос КЛ
- 07.10.2018 Касима Антлерс 0:0 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 03.10.2018 Касима Антлерс 3:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 29.09.2018 Виссел Кобе 0:5 Касима Антлерс ДЛ
- 26.09.2018 Касима Антлерс 2:0 Санфречче Хиросима К
- 23.09.2018 Консадоле Саппоро 0:2 Касима Антлерс ДЛ
- 18.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.09.2018 Касима Антлерс 2:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 09.09.2018 Кавасаки Фронтале 1:3 Касима Антлерс КЛ
- 05.09.2018 Касима Антлерс 1:1 Кавасаки Фронтале КЛ
- 01.09.2018 Санфречче Хиросима 3:1 Касима Антлерс ДЛ
- 28.08.2018 Касима Антлерс 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 24.08.2018 Касима Антлерс 1:1 Джубило Ивата ДЛ
- 19.08.2018 Касима Антлерс 1:0 Йокогама Маринос ДЛ
Последние игры между собой
Персеполис
Касима Антлерс
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Уго Серейо Лео да Сильва получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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