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Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 7'
Коламбус Крю
0' 7'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 69 ЦСКА Москва 65 Олимпиакос


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