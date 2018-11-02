- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Audi Field
0:0
Первый тайм: 7'
Состав команд
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
11
Зарде
Гьяси
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Хемид Билл Вратарь
- 7 Арриола Пол Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 9 Руни Уэйн Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Travis Worra Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 12 Kevin Ellis Защитник
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- 21 Christopher Durkin
- Главный тренер: Ben Olsen
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 20 Eduardo Sosa Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.10.2018 Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед М
- 21.10.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 18.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто М
- 14.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас М
- 07.10.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 30.09.2018 Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт М
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.10.2018 Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.10.2018 Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю М
- 06.10.2018 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю М
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Коламбус Крю: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 19.03.2017 Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 29.09.2016 Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 17.07.2016 Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 26.10.2015 Коламбус Крю 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.09.2015 Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 03.05.2015 Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 08.06.2014 Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.04.2014 Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 09.03.2014 Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Крю МЛС
- 28.04.2013 Коламбус Крю 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 23.03.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 21.10.2012 Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 05.08.2012 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 22.07.2012 Коламбус Крю 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 03.10.2011 Коламбус Крю 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.03.2011 Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Крю МЛС
- 05.09.2010 Ди Си Юнайтед 0:1 Коламбус Крю МЛС
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация