Текстовая онлайн трансляция матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк

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Стадион: Banc of California Stadium
Позже
Состав команд
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
27
Corey
Baird
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 6 Данило Силва Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 7 Latif Blessing Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 12 Christian Ramirez II
- 22 Luis Lopez III
- 20 Eduard Atuesta
- Главный тренер: Брэдли Боб
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 14 Онуоха Недум Защитник
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 27 Corey Baird Нападающий
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 6 Крейлах Дамир Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 51 Andew Putna
- 20 Силва Луис
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес М
- 22.10.2018 Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 13.10.2018 Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо М
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.10.2018 Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 19.10.2018 Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.10.2018 Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча Лос-Анджелес - Реал Солт-ЛейкДо начала игры, которая состоится 02.11.2018, осталось 8 минут.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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