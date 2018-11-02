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Лос-Анджелес
 
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Реал Солт-Лейк
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Текстовая онлайн трансляция матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк

До начала игры, которая состоится 02.11.2018, осталось 8 минут.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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