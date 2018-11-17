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Бразилия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Камерун

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 20 минут.
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Прогнозы на матч Бразилия - Камерун
Бразилия
90% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Камерун
5.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
41.4% (29)
Бразилия:
14.3% (10)
Бразилия:
14.3% (10)
Бразилия:
12.9% (9)
Бразилия:
4.3% (3)
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