Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
1:2
Второй тайм: 83'
0:1
16' ГолВиера Хонатан
1:1
31' ГолЖил Карлос
39' Желтая карточкаДабао Юй
57' Желтая карточкаZheng Zheng
58' Желтая карточкаТарделли Диего
63' Желтая карточкаLin Dai
64' Желтая карточкаЮй Ян
71' Желтая карточкаPeng Cui
1:2
81' ГолСичжэ Чжан
Второй тайм
83'
83'
81'
Цзян Тао сделал результативную передачу.
81'
ГОООООЛ - Сичжэ Чжан Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Пелле Грациано наказан за толчок Юй Ян
80'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
80'
Пелле Грациано нанес удар, мяч был парирован, но Сень Хоу не удержал его в руках.
80'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
78'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
76'
76'
75'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
75'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
74'
73'
Цуй Пэн задерживает мяч рукой
73'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
72'
72'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
71'
Цуй Пэн получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Цуй Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Виера Хонатан
71'
Опасность предотвращена - Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
71'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
70'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
69'
68'
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
66'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
64'
Судья подбегает и показывает Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань отложенную желтую карточку за фол.
64'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тарделли Диего не пострадал и надо продолжать игру!
64'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
63'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Zhongguo Chi заработал своей команде штрафной
62'
61'
61'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
59'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Цзян Тао пострадал.
58'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Тарделли Диего получил желтую карточку от судьи
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
57'
Женг Женг получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
56'
56'
55'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
55'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
54'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
53'
Цуй Пэн наказан за толчок Виера Хонатан
52'
52'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Виера Хонатан нанес удар в каркас ворот!
52'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
52'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
49'
49'
49'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Бакамбу Седрик, но отличный сейв сделал Rongze Han. Угловой.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
45'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Ли Лэй нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
44'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
43'
Опасность предотвращена - Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн вступил в отбор удачно
43'
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Дабао Юй оказался на газоне.
40'
Сичжэ Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
ШАНС! Это должен был быть гол. Жил Карлос упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
39'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань предупрежден после нескольких фолов.
39'
Дабао Юй наказан за толчок Хао Юньминь
38'
38'
37'
Как он промахнулся? Пелле Грациано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
37'
37'
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
37'
Жил Карлос ошибается в защите.
36'
36'
Тарделли Диего решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Хао Юньминь заработал фол
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
34'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
33'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
32'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
32'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Г О О О О Л - Жил Карлос первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
После штрафного удара,который нанес Тарделли Диего мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
29'
29'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
28'
Цзян Тао нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
27'
26'
25'
25'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
25'
24'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
23'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
21'
21'
21'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Сичжэ Чжан оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Хао Юньминь не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
18'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Дай Лин пострадал
17'
Фантастический гол, где все сам сделал Виера Хонатан!
16'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Судья свистит. Хао Юньминь атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
12'
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Безумный фол. Дабао Юй грубо играет против соперника. Пострадал Пелле Грациано
11'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Дабао Юй пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
10'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
ШАНС! Бакамбу Седрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
8'
8'
8'
7'
7'
6'
Назначен штрафной. Пострадал Xinghan Wu, его свалил Юй Ян.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Jingdao Jin задерживает мяч рукой
4'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
3'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Rongze Han не дал случится голу! Бакамбу Седрик должен был забивать, но Rongze Han сделал отличный сейв
3'
ШАНС! Бакамбу Седрик вышел один-на-один с голкипером...
3'
Сичжэ Чжан разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
3'
2'
2'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Ванг Тонг пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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