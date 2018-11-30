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Стадион:
Шаньдун Лунэн
1:2
Второй тайм: 83'
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
16' Гол
Виера Хонатан
1:1
31' Гол
Жил Карлос
39' Желтая карточка
Дабао Юй
57' Желтая карточка
Zheng Zheng
58' Желтая карточка
Тарделли Диего
63' Желтая карточка
Lin Dai
64' Желтая карточка
Юй Ян
71' Желтая карточка
Peng Cui
1:2
81' Гол
Сичжэ Чжан
83'
Второй тайм
83'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
81'
Цзян Тао сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГОООООЛ - Сичжэ Чжан Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
81'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Пелле Грациано наказан за толчок Юй Ян
80'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
80'
Пелле Грациано нанес удар, мяч был парирован, но Сень Хоу не удержал его в руках.
80'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
78'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
76'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
76'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
75'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
74'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Цуй Пэн задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
73'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
72'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
72'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
71'
Цуй Пэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Цуй Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Виера Хонатан
71'
Опасность предотвращена - Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
71'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
70'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Yang Liu
Желтая карточка
64'
Судья подбегает и показывает Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
64'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тарделли Диего не пострадал и надо продолжать игру!
64'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Zhongguo Chi заработал своей команде штрафной
62'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
61'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
60'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
59'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Цзян Тао пострадал.
58'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
58'
Тарделли Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
Желтая карточка
57'
Женг Женг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
56'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
55'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
55'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
54'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
53'
Цуй Пэн наказан за толчок Виера Хонатан
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
52'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Виера Хонатан нанес удар в каркас ворот!
52'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
52'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
51'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
51'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
50'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
49'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Бакамбу Седрик, но отличный сейв сделал Rongze Han. Угловой.
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
45'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
45'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Ли Лэй нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
44'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
43'
Опасность предотвращена - Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн вступил в отбор удачно
43'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
42'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Дабао Юй оказался на газоне.
40'
Сичжэ Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
ШАНС! Это должен был быть гол. Жил Карлос упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
39'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
39'
Дабао Юй наказан за толчок Хао Юньминь
38'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
37'
Как он промахнулся? Пелле Грациано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
37'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
37'
Жил Карлос ошибается в защите.
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
36'
Тарделли Диего решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
35'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Хао Юньминь заработал фол
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
33'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
32'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
32'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Жил Карлос первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
После штрафного удара,который нанес Тарделли Диего мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
29'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
28'
Цзян Тао нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
27'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
25'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
24'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Сичжэ Чжан оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
20'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
19'
Хао Юньминь не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Дай Лин пострадал
17'
Фантастический гол, где все сам сделал Виера Хонатан!
16'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
16'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Хао Юньминь атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
12'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Дабао Юй грубо играет против соперника. Пострадал Пелле Грациано
Фол, нарушение
11'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Дабао Юй пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
10'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
9'
ШАНС! Бакамбу Седрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
8'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
8'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
7'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Назначен штрафной. Пострадал Xinghan Wu, его свалил Юй Ян.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
5'
Jingdao Jin задерживает мяч рукой
4'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Rongze Han не дал случится голу! Бакамбу Седрик должен был забивать, но Rongze Han сделал отличный сейв
3'
ШАНС! Бакамбу Седрик вышел один-на-один с голкипером...
3'
Сичжэ Чжан разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Ванг Тонг пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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