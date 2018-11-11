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Стадион:
Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 33'
Нью-Йорк Сити
0'
6' Желтая карточка
Шано Максим
1:0
25' Пенальти
Мартинес Хосеф
33'
Первый тайм
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
Желтая карточка
6'
Шано Максим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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