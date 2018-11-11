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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
1:0
Первый тайм: 33'
6' Желтая карточкаШано Максим
1:0
25' ПенальтиМартинес Хосеф
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6'
25'
1:0
Состав команд
Атланта Юнайтед 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 12 Miles Robinson Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 2 Эскобар Франко Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 11 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Нападающий
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- 30 Andrew Carleton
- 21 George Bello
- Главный тренер: Мартино Херардо
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 22 Матаррита Рональд Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 11 Valentin Castellanos
- Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.11.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 28.10.2018 Торонто 4:1 Атланта Юнайтед М
- 21.10.2018 Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 06.10.2018 Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.11.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 01.11.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион М
- 28.10.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион М
- 21.10.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.09.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Первый тайм
25'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
6'
Шано Максим получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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