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Ривер Плейт
 
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Бока Хуниорс
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Текстовая онлайн трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 1 день 22 часа 55 минут.
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Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс
Ривер Плейт
61.1% (11)
Ничья:
5.6% (1)
Бока Хуниорс
33.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ривер Плейт:
33.3% (6)
Бока Хуниорс:
22.2% (4)
Ривер Плейт:
22.2% (4)
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