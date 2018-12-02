Стадион: Уллевааль
1:1
Первый тайм: 26'
0:1
13' ГолАбделлауйе Мостафа
1:1
18' ГолЙенсен Майк
Первый тайм
26'
Удар от ворот произведет Стрёмсгодсет
26'
Конрадсен Андрес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Региниуссен Торе из команды Русенборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Джейкоб Глеснес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мелинг Биргер из команды Русенборг отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Удар от ворот произведет Стрёмсгодсет
25'
Шанс! Региниуссен Торе из команды Русенборг пробил головой, но мимо
24'
Хелланн Поль-Андре из команды Русенборг подал угловой справа.
24'
Morten Saetra из команды Стрёмсгодсет сделал отличный сейв!
24'
Штрафной исполнил Хелланн Поль-Андре, после его удара Morten Saetra сделал классный сейв. Угловой
23'
Судья сигнализирует, что Эйрик Улланд Андерсен из команды Стрёмсгодсет поставил подножку. Пострадал Хелланн Поль-Андре
22'
Хансен Андре взял и забрал мяч на выходе
22'
Хамуд Мунир делает длинную передачу вперед
22'
Стрёмсгодсет контролирует мяч.
22'
Конрадсен Андрес из команды Русенборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Русенборг начинает контратаку
21'
Нгуэн Токмак из команды Стрёмсгодсет делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Удар от ворот произведет Стрёмсгодсет
21'
Трондсен Андерс из команды Русенборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Абделлауйе Мостафа из команды Стрёмсгодсет в офсайде
20'
Нгуэн Токмак из команды Стрёмсгодсет делает передачу одноклубнику.
20'
Хаугер Хеннинг из команды Стрёмсгодсет отправил кросс в штрафную...
18'
Г О О О О Л - Йенсен Майк изменил счет на табло!
18'
Бендтнер Никлас из команды Русенборг делает пас партнеру.
18'
Плохо сыграл Хаугер Хеннинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Конрадсен Андрес из команды Русенборг делает пас партнеру.
18'
Эйрик Улланд Андерсен пробует нанести удар издали, но Хансен Андре держит все под контролем
18'
Стрёмсгодсет вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Трондсен Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бендтнер Никлас сделал результативную передачу.
18'
Парр Джонатан из команды Стрёмсгодсет сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
17'
Нгуэн Токмак из команды Стрёмсгодсет забрасывает мяч в штрафную.
17'
Пеллегрино Амаль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Вильсвик Ларс-Кристофер из команды Стрёмсгодсет делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Пеллегрино Амаль из команды Стрёмсгодсет делает пас партнеру.
17'
Стрёмсгодсет начинает контратаку
17'
Стрёмсгодсет вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Хелланн Поль-Андре из команды Русенборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Русенборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
16'
Хансен Андре взял и забрал мяч на выходе
16'
Вильсвик Ларс-Кристофер делает длинную передачу вперед
15'
Стрёмсгодсет вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа из команды Стрёмсгодсет забил гол! Легко это для такого игрока, как Абделлауйе Мостафа
13'
Пеллегрино Амаль из команды Стрёмсгодсет делает навес прямо в штрафную.
13'
Вильсвик Ларс-Кристофер из команды Стрёмсгодсет делает передачу одноклубнику.
13'
Джейкоб Глеснес делает длинную передачу вперед
13'
Стрёмсгодсет вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Ховланд Эвен наказан за толчок Джейкоб Глеснес
12'
Хеденстад Вегар из команды Русенборг подал угловой слева.
11'
Хелланн Поль-Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бендтнер Никлас из команды Русенборг делает пас партнеру.
11'
Плохо сыграл Джейкоб Глеснес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Адегбенро Самуэль из команды Русенборг отправил кросс в штрафную...
11'
Адегбенро Самуэль из команды Русенборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Русенборг начинает контратаку
11'
Ховланд Эвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Эйрик Улланд Андерсен из команды Стрёмсгодсет отправил кросс в штрафную...
10'
Бендтнер Никлас пробует нанести удар издали, но Morten Saetra держит все под контролем
9'
Нгуэн Токмак фолит на сопернике
9'
Опасность предотвращена - Джейкоб Глеснес из команды Стрёмсгодсет вступил в отбор удачно
9'
Хеденстад Вегар из команды Русенборг делает пас партнеру.
9'
Русенборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Стрёмсгодсет контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Стрёмсгодсет
7'
Хелланн Поль-Андре не смог попасть в створ ударом издали
7'
Йенсен Майк из команды Русенборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Хелланн Поль-Андре из команды Русенборг отправил кросс в штрафную...
7'
Русенборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Мелинг Биргер из команды Русенборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
6'
Русенборг контролирует мяч.
5'
Опасность предотвращена - Джейкоб Глеснес из команды Стрёмсгодсет вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Адегбенро Самуэль, обводя своих соперников
5'
Абделлауйе Мостафа из команды Стрёмсгодсет в офсайде
5'
Джейкоб Глеснес из команды Стрёмсгодсет отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Региниуссен Торе из команды Русенборг поставил подножку. Пострадал Абделлауйе Мостафа
4'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Стрёмсгодсет вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Русенборг контролирует мяч.
3'
Русенборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Вильсвик Ларс-Кристофер делает длинную передачу вперед
2'
Вильсвик Ларс-Кристофер из команды Стрёмсгодсет сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Стенгель Херман из команды Стрёмсгодсет отправил кросс в штрафную...
2'
Джейкоб Глеснес делает длинную передачу вперед
1'
Русенборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Русенборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Стрёмсгодсет начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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