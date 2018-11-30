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  5. 1/2 финала
Хуниор
1:0
Конец матча
Санта-Фе
0'
5' Желтая карточка
Luis Narvaez
7' Желтая карточка
Gabriel Fuentes
7' Желтая карточка
Carlos Henao
16' Желтая карточка
Juan Daniel Roa Reyes
1:0
23' Гол
Гутьеррес Теофило
31' Желтая карточка
Jefferson Gomez
44' Красная карточка
Гутьеррес Теофило
60' Вторая желтая карточка
Gabriel Fuentes
63' Желтая карточка
Victor Cantillo
63' Желтая карточка
Родригес Арлей
72' Вторая желтая карточка
Родригес Арлей
86' Красная карточка
Diego Guastavino
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
УДАЛЕНИЕ! - Диего Гуаставино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
84'
Хуниор делает замену. Диас Луис уходит с поля, а Yony Gonzalez выходит на его замену.
72'
Родригес Арлей получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Санта-Фе делает замену. Carlos Arboleda уходит с поля, а Гичон Факундо выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Родригес Арлей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Victor Cantillo получил желтую карточку от судьи
62'
Хуниор делает замену. Jarlan Barrera уходит с поля, а David Murillo выходит на его замену.
60'
Gabriel Fuentes получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Санта-Фе делает замену. Carlos Henao уходит с поля, а Родригес Арлей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Санта-Фе делает замену. Juan Roa уходит с поля, а Бурбано Эрнан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Гутьеррес Теофило увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
31'
Jefferson Gomez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Гутьеррес Теофило бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Juan Roa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Carlos Henao получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Gabriel Fuentes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Luis Narvaez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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