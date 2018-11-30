5' Желтая карточкаLuis Narvaez
7' Желтая карточкаGabriel Fuentes
7' Желтая карточкаCarlos Henao
16' Желтая карточкаJuan Daniel Roa Reyes
1:0
23' ГолГутьеррес Теофило
31' Желтая карточкаJefferson Gomez
44' Красная карточкаГутьеррес Теофило
60' Вторая желтая карточкаGabriel Fuentes
63' Желтая карточкаVictor Cantillo
63' Желтая карточкаРодригес Арлей
72' Вторая желтая карточкаРодригес Арлей
86' Красная карточкаDiego Guastavino
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
УДАЛЕНИЕ! - Диего Гуаставино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
84'
Хуниор делает замену. Диас Луис уходит с поля, а Yony Gonzalez выходит на его замену.
72'
Родригес Арлей получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Санта-Фе делает замену. Carlos Arboleda уходит с поля, а Гичон Факундо выходит на его замену.
63'
Родригес Арлей получил желтую карточку от судьи
63'
Victor Cantillo получил желтую карточку от судьи
62'
Хуниор делает замену. Jarlan Barrera уходит с поля, а David Murillo выходит на его замену.
60'
Gabriel Fuentes получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Санта-Фе делает замену. Carlos Henao уходит с поля, а Родригес Арлей выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Санта-Фе делает замену. Juan Roa уходит с поля, а Бурбано Эрнан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Гутьеррес Теофило увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
31'
Jefferson Gomez получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Гутьеррес Теофило бьет в цель!
16'
Juan Roa получил желтую карточку от судьи
7'
Carlos Henao получил желтую карточку от судьи
7'
Gabriel Fuentes получил желтую карточку от судьи
5'
Luis Narvaez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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