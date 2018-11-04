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Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 57'
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
11' Гол
Руидиас Рауль
1:1
17' Гол
Jeremy Ebobisse
2:1
29' Гол
Бланко Себастьян
57'
Второй тайм
51'
Портленд Тимберс делает замену. Гузман Давид II уходит с поля, а Lawrence Olum выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Торрес Роман выходит на его замену.
31'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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