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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Провиденс
2:1
Второй тайм: 57'
0:1
11' ГолРуидиас Рауль
1:1
17' ГолJeremy Ebobisse
2:1
29' ГолБланко Себастьян
|
11'
0:1
17'
1:1
29'
2:1
Состав команд
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 4 Вильяфана Хорхе Защитник
- 20 Гузман Давид II Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Steve Clark Вратарь
- 18 Julio Cascante Защитник
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 26 Мелано Лукас Полузащитник
- 14 Флорес Андрес II Полузащитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Торрес Роман Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 35 Мередит Брайан
- 70 Handwalla Bwana
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.11.2018 Даллас 1:2 Портленд Тимберс М
- 28.10.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2018 Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.10.2018 Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс М
- 30.09.2018 Портленд Тимберс 0:0 Даллас М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 02.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Портленд Тимберс М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.10.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2018 Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс М
- 18.10.2018 Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс МЛС
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 29.08.2016 Портленд Тимберс 4:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 22.08.2016 Сиэтл Саундерс 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 17.07.2016 Портленд Тимберс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.08.2015 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 29.06.2015 Портленд Тимберс 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 17.06.2015 Сиэтл Саундерс 1:3 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 27.04.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 25.08.2014 Портленд Тимберс 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 14.07.2014 Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс МЛС
- 10.07.2014 Сиэтл Саундерс 3:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 05.04.2014 Портленд Тимберс 4:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.11.2013 Портленд Тимберс 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.11.2013 Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс МЛС
Второй тайм
51'
Портленд Тимберс делает замену. Гузман Давид II уходит с поля, а Lawrence Olum выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Торрес Роман выходит на его замену.
31'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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