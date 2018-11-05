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Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 29'
Спортинг Канзас-Сити
0'
26' Желтая карточка
Руснак Альберт
29'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Руснак Альберт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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