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Стадион: Рио Тинто
0:0
Первый тайм: 29'
26' Желтая карточкаРуснак Альберт
|
26'
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
10
Плата
Жоао
29
Tim
Melia
14
Шелтон
Кири
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 14 Онуоха Недум Защитник
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Полузащитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 20 Силва Луис
- 27 Corey Baird
- 51 Andew Putna
- Главный тренер: Петке Майк
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 10 Yohan Croizet Защитник
- 21 Гутьеррес Фелипе Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 20 Саллой Даниэль Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фонтас Андреу Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 13 Gianluca Busio
- 26 Jaylin Lindsey
- 1 Adrian Zendejas
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.11.2018 Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2018 Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 19.10.2018 Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.10.2018 Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес М
- 22.10.2018 Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.10.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.10.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 25.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.04.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.12.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.07.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Первый тайм
26'
Руснак Альберт получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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