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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
2:0
Перерыв
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
14' Гол
Рубио Диего
2:0
19' Гол
Саллой Даниэль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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