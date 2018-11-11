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Стадион: Children's Mercy Park
2:0
Перерыв
1:0
14' ГолРубио Диего
2:0
19' ГолСаллой Даниэль
|
14'
1:0
19'
2:0
Состав команд
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
11
Рубио
Диего
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 21 Гутьеррес Фелипе Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 20 Саллой Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Yohan Croizet Защитник
- 30 Фонтас Андреу Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 1 Adrian Zendejas
- 13 Gianluca Busio
- Главный тренер: Peter Vermes
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 14 Онуоха Недум Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 2 Белтран Тони Защитник
- 31 Руиз Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 51 Andew Putna
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.11.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 28.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес М
- 22.10.2018 Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.10.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 05.11.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 02.11.2018 Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2018 Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 19.10.2018 Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.10.2018 Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
- 05.11.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.10.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 25.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.04.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.12.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.07.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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