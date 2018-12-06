Стадион: Де Кёйп Зрители: 40000
1:0
28' ГолДе Вильена Тонни
2:0
33' ГолВан Перси Робин
3:0
55' ГолЛарссон Сэм
3:1
58' ГолСушич Тино-Свен
4:1
75' ГолЛарссон Сэм
Второй тайм
79'
Тактическая замена. Промес Джерольд уходит с поля и его заменяет Кум Кристиан
78'
78'
76'
Тактическая замена. Де Вильена Тонни уходит с поля и его заменяет Аюб Яссин
75'
Г О О О О О Л - Ларссон Сэм ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
75'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
75'
Опасность! Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
74'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
73'
72'
72'
71'
Тактическая замена. Линторст Эверт уходит с поля и его заменяет Янссен Симон
71'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
70'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
69'
69'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
69'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Венте Дилан
68'
Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Вердонк Калвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Самуэльсен Мартин
67'
66'
66'
После дальнего удара, который нанес Ван Перси Робин мяч отбит вратарем
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
65'
64'
Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали
64'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
64'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
63'
Плохо сыграл Ван дер Хейден Ян-Ари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
62'
Самуэльсен Мартин из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
61'
61'
Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
60'
Опасность! Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
59'
Судья сигнализирует, что Ларссон Сэм из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Брюген Дамиан
58'
Млапа Пениэль сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
55'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Ларссон Сэм изменил счет на табло!
55'
55'
Опасность! Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
54'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков
53'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
53'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
52'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Самуэльсен Мартин из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Самуэльсен Мартин из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
50'
50'
50'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
50'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
48'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Хорошую попытку сделал Юсте Йерри. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
47'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
46'
46'
46'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
45'
Класи Йорди из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
45'
Хорошую попытку сделал Ларссон Сэм. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
43'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Опасность! Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
43'
43'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
43'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
42'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
42'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
42'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
41'
41'
Боргманн Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
39'
39'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
39'
39'
Ларссон Сэм возвращается на поле.
38'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Ларссон Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Боргманн Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
37'
Отличные скиллы показывает Ван Бик Свен, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
35'
Судья сигнализирует, что Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
33'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О О Л - Ван Перси Робин ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой справа.
33'
Бергёйс Стивен исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
32'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
31'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
28'
Г О О О О О Л - Де Вильена Тонни ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
28'
Нильс Реселер ошибается в защите.
28'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
27'
27'
26'
26'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
26'
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Линторст Эверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
24'
Самуэльсен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
24'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
23'
22'
22'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
22'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
22'
22'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Промес Джерольд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
19'
17'
Юсте Йерри возвращается на поле.
17'
17'
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
16'
Юсте Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Грот Джей-Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
13'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
11'
11'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
9'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
Де Вильена Тонни не смог попасть в створ ударом издали
8'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
7'
7'
Ван Перси Робин мяч отрикошетил от ворот
7'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Ван Брюген Дамиан пострадал.
6'
ВВВ-Венло начинает контратаку
5'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
5'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
4'
4'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Судья сигнализирует, что Юсте Йерри из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Боргманн Аксель
3'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Испания: Кубок Короля (1/16 финала)
Голландия: Эредивизие
Товарищеские матчи. Клубы
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Аргентина: Кубок (Финал)
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Бельгия: Кубок (1/8 финала)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Италия: Кубок (1/16 финала)
Катар: Катар Старз
Копа Судамерикана (Финал)
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Перу: Примера (1/2 финала)
Польша: Кубок (1/8 финала)
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Турция: Кубок (1/16 финала)
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Южная Корея: Матчи за право играть в К-Лиге 1 (Финал)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить