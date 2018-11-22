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Стадион: Зрители: 3465
АФК Эскильстуна
0:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
12' Гол
Jack Lahne
26' Желтая карточка
Bajram Ajeti
45' Желтая карточка
Christopher Brandeborn
49' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
50' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
77' Желтая карточка
Felix Michel
90'+4
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
82'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Kerfala Cissoko выходит на его замену.
81'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
71'
Васби делает замену. Alexander Michel уходит с поля, а Kristijan Miljevic выходит на его замену.
70'
Броммапойкарна делает замену. Финнбогасон Кристьян Флоки уходит с поля, а Tim Soederstroem выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кристофер Брандеборн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Байрам Айети получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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