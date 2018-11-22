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Стадион: Тунаваллен Зрители: 3465
0:1
Конец матча
0:1
12' ГолJack Lahne
26' Желтая карточкаBajram Ajeti
45' Желтая карточкаChristopher Brandeborn
49' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
50' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
77' Желтая карточкаFelix Michel
|
12'
0:1
26'
50'
77'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 31 Hossin Lagoun
- 42 Kerfala Cissoko
- 13 Mamadouba Diaby
- 99 Michael Kargbo
- Главный тренер: Michael Jolley
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 25 Jack Lahne Нападающий
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +8 =11 -1)
- 10.11.2018 Гефле 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.11.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Фрей С
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 11.11.2018 Броммапойкарна 3:0 Треллеборг А
- 05.11.2018 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна А
- 31.10.2018 Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи. Клубы
АФК Эскильстуна
Броммапойкарна
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
82'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Kerfala Cissoko выходит на его замену.
81'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
77'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
71'
Васби делает замену. Alexander Michel уходит с поля, а Kristijan Miljevic выходит на его замену.
70'
Броммапойкарна делает замену. Финнбогасон Кристьян Флоки уходит с поля, а Tim Soederstroem выходит на его замену.
50'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
49'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кристофер Брандеборн получил желтую карточку от судьи
26'
Байрам Айети получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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