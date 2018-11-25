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Стадион: Гримста
1:0
Перерыв
9' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
36' Желтая карточкаErik Figueroa
38' Желтая карточкаRobert Aastedt
1:0
39' ГолLudvig Oehman
|
36'
38'
39'
1:0
Состав команд
25
Jack
Lahne
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 25 Jack Lahne Нападающий
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 99 Michael Kargbo
- 42 Kerfala Cissoko
- 20 Mamadou Koyate
- 31 Hossin Lagoun
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 22.11.2018 АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна А
- 11.11.2018 Броммапойкарна 3:0 Треллеборг А
- 05.11.2018 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна А
- 31.10.2018 Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +7 =11 -2)
- 22.11.2018 АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна А
- 10.11.2018 Гефле 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.11.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Фрей С
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
Последние игры между собой
Броммапойкарна
АФК Эскильстуна
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Людвиг Эхман бьет в цель!
38'
Robert Aastedt получил желтую карточку от судьи
36'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
9'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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