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Стадион:
Броммапойкарна
1:0
Перерыв
АФК Эскильстуна
0'
9' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
36' Желтая карточка
Erik Figueroa
38' Желтая карточка
Robert Aastedt
1:0
39' Гол
Ludvig Oehman
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Людвиг Эхман бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Robert Aastedt получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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