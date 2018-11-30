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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
64' Желтая карточка
Паркер Тим
1:0
90' Гол
Паркер Тим
90'+5
Второй тайм
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Паркхёрст Майкл уходит с поля, а Miles Robinson выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Паркер Тим бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Альмирон Мигель уходит с поля, а Ezequiel Barco выходит на его замену.
73'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Мурильо Микаэль уходит с поля, а Иван Андреас выходит на его замену.
70'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
55'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Sean Davis уходит с поля, а Ржатковски Марк выходит на его замену.
54'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Connor Lade уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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