Стадион: Children's Mercy Park
0:0
Первый тайм: 12'
Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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