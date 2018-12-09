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Winline
Стадион:
Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 6'
Портленд Тимберс
0' 6'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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