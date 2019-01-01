Текстовая онлайн трансляция матча Транмер - Тоттенхэм

Стадион: Прентон Парк
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Текстовая онлайн трансляция матча Транмер - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 04.01.2019, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.
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Итог 4 Ноттингем Форест 2 Лидс Итог 2 Блэкберн 1 Вест Бромвич Итог 6 Халл Сити 0 Болтон Итог 2 Ротерхэм 1 Престон Норт Энд Итог 0 Уиган 3 Шеффилд Юнайтед Итог 2 Астон Вилла 2 КПР Итог 1 Дерби 1 Мидлсбро Итог 1 Рединг 4 Суонси Итог 0 Сток Сити 2 Бристоль Сити Итог 1 Брентфорд 1 Норвич Итог 2 Ипсвич 3 Миллуолл Итог 1 Шеффилд Уэнсдей 1 Бирмингем
Англия: Вторая лига
Итог 0 Гримсби 1 Мэнсфилд Итог 1 Линкольн Сити 1 Порт Вейл Итог 0 Моркам 2 Карлайл Итог 0 Суиндон Таун 2 Эксетер Сити Итог 2 Форест Грин 1 Нортгемптон Итог 6 Милтон Кинс Донс 0 Кембридж Юнайтед Итог 1 Стивенэйдж 0 Ньюпорт Итог 2 Кроули Таун 0 Колчестер Итог 1 Маклсфилд 1 Транмер Итог 2 Олдхэм Атлетик 0 Ноттс Каунти Итог 1 Йовил Таун 4 Челтенем Итог 3 Бёри 1 Крю Александра
Англия: Национальная лига
Итог 1 Галифакс 1 Харрогейт Итог 0 Мэйдстоун 1 Довер Итог 1 Барнет 1 Борэм Вуд Итог 2 Истли 1 Хавант энд Уотерлувилл Итог 1 Лейтон Ориент 0 Дагенем энд Редбридж Итог 2 Солихалл 2 Честерфилд Итог 0 Олдершот 0 Мэйденхэд Юнайтед Итог 2 Хартлпул 1 Гейтсхед Итог 2 Сэлфорд Сити 0 Рексем Итог 0 Филд 0 Барроу Итог 0 Брейнтри 4 Эббсфлит Итог 2 Бромли 1 Саттон
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Nuneaton Borough FC 2 Телфорд Итог 1 Брэдфорд Парк 2 Гайзли Итог 2 Киддерминстер 1 Херефорд Итог 2 Спеннимур Таун 2 Блит Спартанс Итог 0 Честер 0 Саутпорт Итог 1 Эштон Юнайтед 2 Керзон Итог 4 Чорли 0 Юнайтед оф Манчестер Итог 0 Олтринэм 1 Стокпорт Итог 0 Лемингтон 0 Брэкли Итог 4 Йорк Сити 0 Дарлингтон Итог 1 Альфретон 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 3 Уокинг Итог 0 Слауг 1 Уэлдстон Итог 1 Конкорд Рейнджерс 1 Ист Таррок Юнайтед Итог 1 Глостер 3 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 1 Оксфорд Сити 2 Ханегрфорд Таун Итог 0 Биллерикей 1 Челмсфорд Итог 2 Истборн 1 Далвич Гамлет Итог 1 Хемел Хемпстэд 1 Сент-Олбанс Итог 1 Труро 3 Торкуэй Итог 5 Бат 0 Чиппенхэм Таун Итог 1 Дартфорд 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
Итог 2 Портсмут 1 Уимблдон Итог 0 Уиком 2 Ковентри Итог 3 Брэдфорд Сити 0 Аккрингтон Итог 5 Донкастер 0 Рочдейл Итог 3 Плимут 0 Оксфорд Юнайтед Итог 2 Саутенд 0 Джиллингем Итог 0 Блэкпул 1 Сандерленд Итог 2 Чарльтон 1 Уолсолл Итог 0 Питерборо Юнайтед 2 Сканторп Итог 0 Шрусбери Таун 0 Флитвуд Таун Итог 0 Бристоль Роверс 0 Бёртон Итог 0 Лутон Таун 0 Барнсли
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Иран: Кубок Хазфи (1/8 финала)
Северная Ирландия: Премьер-лига
Уэльс: Премьер-лига
Швейцария: Челлендж Лига
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