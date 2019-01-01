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Манчестер Сити
 
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Ротерхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ротерхэм

До начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.

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