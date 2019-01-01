Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ротерхэм

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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 30.12.2018 Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 26.12.2018 Лестер 2:1 Манчестер Сити ПЛ
- 22.12.2018 Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2018 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 15.12.2018 Манчестер Сити 3:1 Эвертон ПЛ
- 12.12.2018 Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм ЛЧ
- 08.12.2018 Челси 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 04.12.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 01.12.2018 Манчестер Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 27.11.2018 Лион 2:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 24.11.2018 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 04.11.2018 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон ПЛ
- 01.11.2018 Манчестер Сити 2:0 Фулхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 20.10.2018 Манчестер Сити 5:0 Бёрнли ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.10.2018 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити ЛЧ
Ротерхэм (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 01.01.2019 Ротерхэм 2:1 Престон Норт Энд Ч
- 29.12.2018 Бристоль Сити 1:0 Ротерхэм Ч
- 26.12.2018 Болтон 2:1 Ротерхэм Ч
- 22.12.2018 Ротерхэм 0:4 Вест Бромвич Ч
- 15.12.2018 Ротерхэм 1:1 Рединг Ч
- 08.12.2018 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ротерхэм Ч
- 01.12.2018 Норвич 3:1 Ротерхэм Ч
- 27.11.2018 Ротерхэм 2:2 КПР Ч
- 24.11.2018 Ротерхэм 2:2 Шеффилд Юнайтед Ч
- 10.11.2018 Блэкберн 1:1 Ротерхэм Ч
- 03.11.2018 Ротерхэм 2:1 Суонси Ч
- 27.10.2018 Престон Норт Энд 1:1 Ротерхэм Ч
- 23.10.2018 Мидлсбро 0:0 Ротерхэм Ч
- 20.10.2018 Ротерхэм 1:1 Болтон Ч
- 06.10.2018 Бирмингем 3:1 Ротерхэм Ч
- 03.10.2018 Ротерхэм 0:0 Бристоль Сити Ч
- 29.09.2018 Ротерхэм 2:2 Сток Сити Ч
- 22.09.2018 Ноттингем Форест 1:0 Ротерхэм Ч
- 18.09.2018 Астон Вилла 2:0 Ротерхэм Ч
- 15.09.2018 Ротерхэм 1:0 Дерби Ч
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - РотерхэмДо начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ротерхэм
Манчестер Сити
95.2% (80)
Ничья:
2.4% (2)
Ротерхэм
2.4% (2)
2:0 Манчестер Сити:
26.2% (22)
3:0 Манчестер Сити:
17.9% (15)
4:0 Манчестер Сити:
17.9% (15)
5:0 Манчестер Сити:
10.7% (9)
4:1 Манчестер Сити:
7.1% (6)
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