Текстовая онлайн трансляция матча Кане-Руссийон - Монако

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Кане-Руссийон (последние 8 матчей: +7 =0 -1)
- 08.12.2018 Кане-Руссийон 4:2 Этуаль К
- 17.11.2018 Кане-Руссийон 2:1 Безье К
- 27.10.2018 Родео 0:1 Кане-Руссийон К
- 23.01.2018 Кане-Руссийон 1:1 Кан К
- 06.01.2018 Кане-Руссийон 3:0 Имфи-Десиз К
- 02.12.2017 Кане-Руссийон 2:0 Аяччо К
- 11.11.2017 Кане-Руссийон 3:0 Алес К
- 22.10.2017 Перпиньян-Медитерране 1:2 Кане-Руссийон К
Монако (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 22.12.2018 Монако 0:2 Генгам Л1
- 19.12.2018 Монако 1:0 Лорьян КЛ
- 16.12.2018 Лион 3:0 Монако Л1
- 11.12.2018 Монако 0:2 Боруссия Д ЛЧ
- 04.12.2018 Амьен 0:2 Монако Л1
- 01.12.2018 Монако 1:2 Монпелье Л1
- 28.11.2018 Атлетико М 2:0 Монако ЛЧ
- 24.11.2018 Кан 0:1 Монако Л1
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Реймс 1:0 Монако Л1
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Кане-Руссийон - МонакоДо начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.
Прогнозы на матч Кане-Руссийон - Монако
Кане-Руссийон
8.7% (4)
Ничья:
2.2% (1)
Монако
89.1% (41)
0:2 Монако:
26.1% (12)
1:2 Монако:
19.6% (9)
0:1 Монако:
17.4% (8)
0:3 Монако:
17.4% (8)
1:0 Кане-Руссийон:
4.3% (2)
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