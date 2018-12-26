Стадион: Сьюдад де Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - БарселонаДо начала игры, которая состоится 10.01.2019, осталось 2 дня 21 час 27 минут.
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"Ювентус" интересуется Малкомом — 19:35
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