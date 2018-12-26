Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Хихон - Валенсия

Стадион: Эль Молиньон
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Хихон - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 08.01.2019, осталось 2 дня 23 часа 8 минут.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/32 финала)
Итог 1 Шрусбери Таун 1 Сток Сити Итог 2 Манчестер Юнайтед 0 Рединг Итог 1 Борнмут 3 Брайтон Итог 2 Вест Хэм 0 Бирмингем Итог 0 Шеффилд Уэнсдей 0 Лутон Таун Итог 1 Вест Бромвич 0 Уиган Итог 1 Бёрнли 0 Барнсли Итог 5 Мидлсбро 0 Питерборо Юнайтед Итог 1 Джиллингем 0 Кардифф Сити Итог 2 Дерби 2 Саутгемптон Итог 5 Болтон 2 Уолсолл Итог 2 Флитвуд Таун 3 Уимблдон Итог 1 Брентфорд 0 Оксфорд Юнайтед Итог 2 Эвертон 1 Линкольн Сити Итог 2 Челси 0 Ноттингем Форест Итог 0 Астон Вилла 3 Суонси Итог 1 Аккрингтон 0 Ипсвич Итог 1 Ньюкасл 1 Блэкберн Итог 1 Кристал Пэлас 0 Гримсби Итог 1 Бристоль Сити 0 Хаддерсфилд Таун Итог 0 Блэкпул 3 Арсенал Итог 0 Норвич 1 Портсмут
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: Вторая лига
Отл 0 Транмер 0 Нортгемптон Итог 2 Кембридж Юнайтед 0 Стивенэйдж Итог 1 Кроули Таун 0 Челтенем Итог 1 Маклсфилд 2 Суиндон Таун Отл 0 Ньюпорт 0 Порт Вейл Итог 3 Колчестер 3 Ноттс Каунти Отл 0 Линкольн Сити 0 Эксетер Сити Итог 2 Моркам 2 Крю Александра Итог 0 Йовил Таун 1 Бёри Итог 3 Карлайл 2 Мэнсфилд
Англия: Национальная лига
Итог 3 Честерфилд 3 Эббсфлит Итог 0 Гейтсхед 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 0 Лейтон Ориент 3 Сэлфорд Сити Итог 0 Рексем 1 Довер Итог 3 Бромли 2 Филд Итог 0 Галифакс 0 Брейнтри Итог 2 Саттон 1 Харрогейт Отл 0 Барнет 0 Олдершот Итог 4 Дагенем энд Редбридж 4 Борэм Вуд Итог 1 Хартлпул 2 Мэйдстоун Итог 4 Солихалл 1 Истли Итог 2 Хавант энд Уотерлувилл 0 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
Итог 3 Брэкли 1 Эштон Юнайтед Итог 0 Юнайтед оф Манчестер 2 Честер Итог 1 Херефорд 1 Чорли Итог 1 Бостон Юнайтед 2 Олтринэм Итог 3 Дарлингтон 0 Киддерминстер Итог 1 Саутпорт 1 Нанитон Итог 1 Блит Спартанс 1 Альфретон Итог 1 Керзон 0 Йорк Сити Итог 3 Стокпорт 0 Брэдфорд Парк Итог 1 Гайзли 1 Лемингтон Итог 2 Телфорд 1 Спеннимур Таун
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 0 Далвич Гамлет 2 Бат Итог 2 Уэстон-сьюпер-Мэр 3 Биллерикей Итог 4 Торкуэй 0 Слауг Итог 2 Чиппенхэм Таун 3 Истборн Итог 2 Ханегрфорд Таун 1 Конкорд Рейнджерс Итог 5 Уэллинг 3 Труро Итог 1 Уэлдстон 1 Дартфорд Итог 2 Челмсфорд 0 Хэмптон энд Ричмонд Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Глостер Отл 0 Уокинг 0 Хемел Хемпстэд Итог 1 Сент-Олбанс 0 Оксфорд Сити
Англия: Первая лига
Греция: Футбольная лига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Кипр: Первый дивизион
Кубок Азии (Группа A)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Кубок (1/32 финала)
ПП 1 Мариньян 1 Клермон Фут ПП 2 Бастия 2 Конкарно Итог 1 Тур 2 Ле-Эрбье Итог 2 Круа 0 Раон-л'Этап Итог 1 Вири-Шатийон 0 Анже Итог 2 Бержерак 1 Ньор Итог 1 Энтант 0 Монпелье Итог 2 Сент-Понтивьен 4 Генгам Итог 0 Ле Пюи 1 Нанси Итог ДВ 3 Орлеан 2 Эйглон Итог 1 Амьен 0 Валансьен Итог 3 Лион-Дюшер 0 Ним Итог 0 Ред Стар 1 Кан Итог ДВ 0 Грейвлайнс 3 Вильфранш Итог 1 Шильтигайм 3 Дижон Итог 1 Сет 0 Лимоне Итог ДВ 1 Saint-Quentin 2 Метц 66' 0 Бурж 1 Лион
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Комментарии к прогнозам (0)