Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Спортинг Хихон

Стадион: Месталья
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Спортинг ХихонДо начала игры, которая состоится 15.01.2019, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.
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Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
49' 0 Сан-Себастьян 0 Вальядолид-2 48' 1 Бургос 0 Понферрадина 4' 0 Лас-Пальмас-2 0 Реал Мадрид Кастилья Позже 0 Рапидо Боусас 0 Леонеса Позже 0 Корушо 0 Навалкарнеро Позже 0 Понтеведра 0 Унионистас Позже 0 Salamanca CF UDS 0 Фуэнлабрада Позже 0 Гуйхуэло 0 Сельта-2 Позже 0 Атлетико-2 Мадрид 0 Унион Адарве
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
ОТМ 0 Лорка 0 Севилья Атлетико Пер 0 Марбелья 0 Альмерия-2 Пер 0 Гранада-2 0 Картахена 48' 0 Линенсе 1 УКАМ Мурсия 50' 1 Ibiza-Eivissa 0 Севилья Атлетико 48' 0 Эль-Эхидо 0 Мелилья Позже 0 Мурсия 0 Атлетико Санлукеньо Позже 0 Талавера 0 Хумилья Позже 0 Дон Бенито 0 Рекреативо Позже 0 Бадахос 0 Вильяновенсе Позже 0 Сан-Фернандо 0 Атлетико Малагуэно
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