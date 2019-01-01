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Валенсия
 
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Спортинг Хихон
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Спортинг Хихон

До начала игры, которая состоится 15.01.2019, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.

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