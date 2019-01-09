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Киссамикос
0:1
Второй тайм: 54'
АЕК
0'
0:1
37' Гол
Понсе Эсекиэль
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
АЕК делает замену. Бое Лукас уходит с поля, а Ливайя Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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