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Фортуна
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Фортуна - Бавария

До начала игры, которая состоится 13.01.2019, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.

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