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  6. 1/2 финала
Герта
0:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
6' Гол
Азар Торган
10' Желтая карточка
 90'
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
10'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Азар Торган бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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