0:1
3' ГолКёпке Паскаль
1:1
11' ГолКараман Кенан
2:1
23' ПенальтиДукш Марвин
3:1
32' ГолДукш Марвин
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Дукш Марвин из команды Фортуна забивает с точки!
11'
Г О О О О Л - Караман Кенан бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Кёпке Паскаль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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