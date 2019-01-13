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  6. Матч за 3-е место
Фортуна
3:1
Конец матча
Герта
0'
0:1
3' Гол
Кёпке Паскаль
1:1
11' Гол
Караман Кенан
2:1
23' Пенальти
Дукш Марвин
3:1
32' Гол
Дукш Марвин
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дукш Марвин из команды Фортуна забивает с точки!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Караман Кенан бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Кёпке Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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