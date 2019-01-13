0:0
Итог после пенальти
Новости после матча
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Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
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Вот и всё. "Бавария" выигрывает очередной турнир.
Пенальти
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!! Хуммельс!!!
Хуммельс отправил мяч точно по центру ворот соперника.
Хуммельс отправил мяч точно по центру ворот соперника.
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Закария бьёт в штангу.
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Горетцка!!!
Отличный удар низом в правый угол ворот.
Отличный удар низом в правый угол ворот.
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!!
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Тьяго Алькантара!!!
Тьяго Алькантара пробил в правый угол ворот, вратарь чуть не дотягивается.
Тьяго Алькантара пробил в правый угол ворот, вратарь чуть не дотягивается.
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Дрмич!!!
Дрмич точен, мяч в правый угол отправлен.
Дрмич точен, мяч в правый угол отправлен.
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И Вагнер теперь бьёт в тот угол, куда и прыгнул вратарь.
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Херрман не забивает, Ульрайх угадывает полёт мяча.
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ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хамес Родригес!!!
Развел по углам, мяч отправлен в левый, а вратарь в правый.
Развел по углам, мяч отправлен в левый, а вратарь в правый.
Пенальти
Первый тайм
-
А вот и всё. Основное время матча завершилось.
45'
Падает Альфонсо в штрафной соперника, но судья назначает удар от ворот.
44'
Очень хорошо комбинируют игроки "Баварии". Пусть не каждая атака завершается опасным ударом, но все безукоризненно.
43'
Небольшое затишье у нас на поле, явно игроки собираются с силами на решающий штурм.
42'
Николас Мориц спокойно забирается мяч к себе в руки, подача от соперника читалась.
41'
Подходит к концу наш матч, остаётся играть 5 минут, а дальше серия пенальти.
40'
Чжун Ву-Юн отправляется отдыхать, его меняет Зиркзее.
39'
Очень большими силами выполняет прессинг "Боруссия", но противник мастерски выходит из под него.
38'
Вильяльба меняет Кюисанса.
37'
Следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
37'
Чжун Ву-Юн приложился к мячу, сильно, но вратарь отбивает снаряд на угловой.
36'
Подопечным Ковача сейчас неплохо удается прессинг у чужих ворот. "Боруссия" долго не может перейти с мячом центральную линию.
35'
Горетцка мог и жёлтую карточку получить за такой опасный подкат в центре поля, но судья прощает.
34'
А "Бавария" все прибавляет и прибавляет. Очень уж хотят они открыть счёт в матче и не доводить дело до пенальти.
33'
Хамес Родригес попытался замкнуть навес с правого фланга, но не хватило точности колумбийцу, мимо.
32'
"Бавария" не отдает сопернику мяч. Так и катает его спокойно, гнет свою линию.
31'
Угловой "Бавария" зарабатывает, следует навес, но Вагнер пробил головой мимо створа. Удар от ворот.
30'
Ответная атака "Баварии", но Хамес Родригес оказывается в очевидном офсайде.
29'
Кюисанс нанес сильный удар с этого штрафного, Ульрайх всё контролировал, мяч прошёл мимо ворот.
28'
Саншеш поле покинул, его заменил Горетцка.
27'
Вагнер нарушил правила у своей штрафной, а затем со всей силы пнул мяч, жёлтая карточка.
26'
Очередное наступление "Баварии" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник
нейтрализует угрозу.
нейтрализует угрозу.
26'
Болельщики "Баварии" требуют ещё большей активности от команды. Но те пока спокойно катают мяч в центре поля.
25'
Закария появился на поле, заменил он Нойхауса.
24'
Свисток судьи, Вагнер правила нарушает.
23'
Поджали игроки мюнхенской "Баварии". Но соперник отрядил дополнительные силы в оборону и без проблем ликвидирует все прострелы.
22'
Перспективная атака "Баварии" по правому краю, но всё испортил Альфонсо, который отправил мяч за ворота.
21'
А вот и мгновенный ответ от подопечных Хеккинга, Траоре поймал мяч в штрафной и пробил в касание, точно на трибуны снаряд улетает.
20'
На своей половине поля контролируют мяч игроки "Баварии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
19'
"Боруссия" медленно выходит из обороны. Мгновенно игроки "Баварии" накрывают их сразу на чужой половине.
18'
Кюисанс нарушает правила в середине поля, судья фиксирует фол.
17'
"Боруссия" отражает очередной навес в штрафную и выбивает мяч подальше.
16'
Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
15'
А вот и острый момент уже у ворот "Боруссии", Вагнер выпрыгнул выше всех и нанес удар головой, вратарь отбил мяч, будет угловой.
14'
Игроки "Боруссии" эти минуты проводят активнее своего соперника, заметно чаще они с мячом находятся на чужой половине поля.
13'
Попытались игроки "Баварии" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
12'
Вагнер обозначил давление на половине поля соперника, но всё как-то лениво.
11'
А "Бавария" спокойно играет, перекатывает себе в удовольствие мяч в центральной зоне.
10'
Ульрайх вступает в игру, Траоре наносил удар с левого угла вратарской, но голкипер "Баварии" отбил мяч ногой.
9'
Перехват мяча, попытались игроки из Мюнхена организовать острую атаку, но все закончилось у центрального круга.
8'
Быстрый ответ "Боруссии", но всего лишь аут заработан на левом фланге атаки.
7'
Мориц Николас уверенно сыграл на выходе, прочитал он задумку соперника, мяч в руках у голкипера.
6'
И "Бавария" продолжает наседать на ворота соперника, как минимум не позволяя владеть мячом на своей половине поля.
5'
"Боруссия" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер они разыгрывают неудачно.
4'
"Бавария" с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, но соперник старается отвечать своевременным прессингом.
3'
В центре поля под прессингом контролируют мяч футболисты в красной форме, игроки "Боруссии" нервничают и фолят.
2'
"Бавария" проводит матч в комплекте формы красного цвета, в зелёной футболисты "Боруссии".
1'
Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Баварии".
Первый тайм
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И вот наконец-то команды выходят, скоро прозвучит стартовый свисток.
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Все в ожидании, команды ещё не появились на поле.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, "Бавария" - "Боруссия" Мёнхенгладбах. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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