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Бавария
0:0
Итог после пенальти
Боруссия М
0'
4:2
Пен' Пенальти
Новости после матча

-
Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь! 
Свисток
-
Вот и всё. "Бавария" выигрывает очередной турнир.
Пенальти
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!! Хуммельс!!!
Хуммельс отправил мяч точно по центру ворот соперника.
Не забитый пенальти
-
Закария бьёт в штангу.
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Горетцка!!!
Отличный удар низом в правый угол ворот.
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!!
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Тьяго Алькантара!!!
Тьяго Алькантара пробил в правый угол ворот, вратарь чуть не дотягивается.
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Дрмич!!!
Дрмич точен, мяч в правый угол отправлен.
Не забитый пенальти
-
И Вагнер теперь бьёт в тот угол, куда и прыгнул вратарь.
Не забитый пенальти
-
Херрман не забивает, Ульрайх угадывает полёт мяча.
Пенальти
-
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хамес Родригес!!!
Развел по углам, мяч отправлен в левый, а вратарь в правый.
Пенальти
Первый тайм
Свисток
-
А вот и всё. Основное время матча завершилось.
45'
Падает Альфонсо в штрафной соперника, но судья назначает удар от ворот.
44'
Очень хорошо комбинируют игроки "Баварии". Пусть не каждая атака завершается опасным ударом, но все безукоризненно.
43'
Небольшое затишье у нас на поле, явно игроки собираются с силами на решающий штурм.
42'
Николас Мориц спокойно забирается мяч к себе в руки, подача от соперника читалась.
41'
Подходит к концу наш матч, остаётся играть 5 минут, а дальше серия пенальти.
Замена
40'
Чжун Ву-Юн отправляется отдыхать, его меняет Зиркзее.
39'
 Очень большими силами выполняет прессинг "Боруссия", но противник мастерски выходит из под него.
Замена
38'
Вильяльба меняет Кюисанса.
Угловой
37'
Следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
37'
Чжун Ву-Юн приложился к мячу, сильно, но вратарь отбивает снаряд на угловой.
36'
Подопечным Ковача сейчас неплохо удается прессинг у чужих ворот. "Боруссия" долго не может перейти с мячом центральную линию.
Фол, нарушение
35'
Горетцка мог и жёлтую карточку получить за такой опасный подкат в центре поля, но судья прощает.
34'
А "Бавария" все прибавляет и прибавляет. Очень уж хотят они открыть счёт в матче и не доводить дело до пенальти.
33'
Хамес Родригес попытался замкнуть навес с правого фланга, но не хватило точности колумбийцу, мимо.
32'
"Бавария" не отдает сопернику мяч. Так и катает его спокойно, гнет свою линию. 
Угловой
31'
Угловой "Бавария" зарабатывает, следует навес, но Вагнер пробил головой мимо створа. Удар от ворот.
Офсайд
30'
Ответная атака "Баварии", но Хамес Родригес оказывается в очевидном офсайде.
29'
Кюисанс нанес сильный удар с этого штрафного, Ульрайх всё контролировал, мяч прошёл мимо ворот.
Замена
28'
Саншеш поле покинул, его заменил Горетцка.
Желтая карточка
27'
Вагнер нарушил правила у своей штрафной, а затем со всей силы пнул мяч, жёлтая карточка.
Угловой
26'
Очередное наступление "Баварии" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник
нейтрализует угрозу.
26'
Болельщики "Баварии" требуют ещё большей активности от команды. Но те пока спокойно катают мяч в центре поля.
Замена
25'
Закария появился на поле, заменил он Нойхауса.
Фол, нарушение
24'
Свисток судьи, Вагнер правила нарушает.
23'
Поджали игроки мюнхенской "Баварии". Но соперник отрядил дополнительные силы в оборону и без проблем ликвидирует все прострелы.
22'
Перспективная атака "Баварии" по правому краю, но всё испортил Альфонсо, который отправил мяч за ворота.
21'
А вот и мгновенный ответ от подопечных Хеккинга, Траоре поймал мяч в штрафной и пробил в касание, точно на трибуны снаряд улетает.
20'
На своей половине поля контролируют мяч игроки "Баварии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
19'
"Боруссия" медленно выходит из обороны. Мгновенно игроки "Баварии" накрывают их сразу на чужой половине.
Фол, нарушение
18'
Кюисанс нарушает правила в середине поля, судья фиксирует фол.
17'
"Боруссия" отражает очередной навес в штрафную и выбивает мяч подальше.
Угловой
16'
Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
Опасный момент
15'
А вот и острый момент уже у ворот "Боруссии", Вагнер выпрыгнул выше всех и нанес удар головой, вратарь отбил мяч, будет угловой.
14'
Игроки "Боруссии" эти минуты проводят активнее своего соперника, заметно чаще они с мячом находятся на чужой половине поля.
13'
Попытались игроки "Баварии" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
12'
Вагнер обозначил давление на половине поля соперника, но всё как-то лениво.
11'
А "Бавария" спокойно играет, перекатывает себе в удовольствие мяч в центральной зоне.
Опасный момент
10'
Ульрайх вступает в игру, Траоре наносил удар с левого угла вратарской, но голкипер "Баварии" отбил мяч ногой.
9'
Перехват мяча, попытались игроки из Мюнхена организовать острую атаку, но все закончилось у центрального круга.
8'
Быстрый ответ "Боруссии", но всего лишь аут заработан на левом фланге атаки.
7'
Мориц Николас уверенно сыграл на выходе, прочитал он задумку соперника, мяч в руках у голкипера.
6'
И "Бавария" продолжает наседать на ворота соперника, как минимум не позволяя владеть мячом на своей половине поля.
Угловой
5'
"Боруссия" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер они разыгрывают неудачно.
4'
"Бавария" с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, но соперник старается отвечать своевременным прессингом.
Фол, нарушение
3'
В центре поля под прессингом контролируют мяч футболисты в красной форме, игроки "Боруссии" нервничают и фолят.
2'
"Бавария" проводит матч в комплекте формы красного цвета, в зелёной футболисты "Боруссии".
Первый тайм начался
1'
Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Баварии".
Первый тайм
-
И вот наконец-то команды выходят, скоро прозвучит стартовый свисток.
-
Все в ожидании, команды ещё не появились на поле.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, "Бавария" - "Боруссия" Мёнхенгладбах. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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