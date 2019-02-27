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Флуминенсе
0:0
Второй тайм: 90+'
Антофагаста
0'
71' Желтая карточка
Cristian Rojas
90'+16
Второй тайм
82'
Антофагаста делает замену. Marco Collao уходит с поля, а Francisco Sepulveda выходит на его замену.
79'
Флуминенсе делает замену. Yony Gonzalez уходит с поля, а Marcos Paulo выходит на его замену.
73'
Антофагаста делает замену. Tobias Figueroa уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
72'
Флуминенсе делает замену. Бруно Силва уходит с поля, а Marquinhos Calazans выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Кристиан Рохас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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