0:0
Второй тайм: 90+'
71' Желтая карточкаCristian Rojas
Второй тайм
82'
Антофагаста делает замену. Marco Collao уходит с поля, а Francisco Sepulveda выходит на его замену.
79'
Флуминенсе делает замену. Yony Gonzalez уходит с поля, а Marcos Paulo выходит на его замену.
73'
Антофагаста делает замену. Tobias Figueroa уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
72'
Флуминенсе делает замену. Бруно Силва уходит с поля, а Marquinhos Calazans выходит на его замену.
71'
Кристиан Рохас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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