Стадион: Роазон Парк Зрители: 28656
1:0
2' ГолЭну Адриен
2:0
10' Гол в свои воротаГарсия Хави
16' Желтая карточкаФирпо Жуниор
31' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:1
32' ГолЛо Чельсо Джовани
33' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
3:1
45' ПенальтиБен Арфа Хатем
3:2
62' ГолСидней
63' Желтая карточкаТраоре Амари
74' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
3:3
90' ГолЛайнес Диего
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Лайнес Диего бьет в цель!
84'
Бетис делает замену. Хоакин Санчес уходит с поля, а Барраган Антонио выходит на его замену.
80'
Ренн делает замену. Эну Адриен уходит с поля, а Бенсебаини Рами выходит на его замену.
74'
Ло Чельсо Джовани получил желтую карточку от судьи
72'
Бетис делает замену. Морон Лорен уходит с поля, а Хесе Родригес выходит на его замену.
69'
Ренн делает замену. Гренье Клеман уходит с поля, а Желен Жереми выходит на его замену.
63'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Сидней бьет в цель!
49'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Буриго Бенжамен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает с точки!
33'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Ло Чельсо Джовани бьет в цель!
31'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
27'
Бетис делает замену. Фирпо Жуниор уходит с поля, а Лайнес Диего выходит на его замену.
16'
Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Гарсия Хави уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Г О О О О Л - Эну Адриен бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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