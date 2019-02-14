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  5. 1/16 финала
Стадион: Зрители: 28656
Ренн
3:3
Конец матча
Бетис
0'
1:0
2' Гол
Эну Адриен
2:0
10' Гол в свои ворота
Гарсия Хави
16' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
31' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
32' Гол
Ло Чельсо Джовани
33' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
3:1
45' Пенальти
Бен Арфа Хатем
3:2
62' Гол
Сидней
63' Желтая карточка
Траоре Амари
74' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
3:3
90' Гол
Лайнес Диего
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лайнес Диего бьет в цель!
84'
Бетис делает замену. Хоакин Санчес уходит с поля, а Барраган Антонио выходит на его замену.
80'
Ренн делает замену. Эну Адриен уходит с поля, а Бенсебаини Рами выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Ло Чельсо Джовани получил желтую карточку от судьи
72'
Бетис делает замену. Морон Лорен уходит с поля, а Хесе Родригес выходит на его замену.
69'
Ренн делает замену. Гренье Клеман уходит с поля, а Желен Жереми выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Сидней бьет в цель!
49'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Буриго Бенжамен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает с точки!
Желтая карточка
33'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Ло Чельсо Джовани бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
27'
Бетис делает замену. Фирпо Жуниор уходит с поля, а Лайнес Диего выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Гарсия Хави уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Эну Адриен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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