Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Арсенал

Стадион: Борисов-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - АрсеналДо начала игры, которая состоится 14.02.2019, осталось 21 час 27 минут.
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Привет, друзья! Liveresult.ru представляет вниманию текстовую трансляцию поединка 1/16 Лиги Европы, в котором белорусский «БАТЭ» принимает гостей из Англии – лондонский «Арсенал». Старт встречи назначен на 20:55 по московскому времени. За происходящим на поле «Борисов-Арены» буду следить я – Риза Хасанов.
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