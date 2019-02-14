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Стадион: Зрители: 18115
Славия Прага
0:0
Конец матча
Генк
0'
26' Желтая карточка
Хейнен Бриан
41' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
44' Желтая карточка
Малиновский Руслан
48' Желтая карточка
Кудела Ондрей
70' Желтая карточка
Боржил Ян
89' Желтая карточка
Саматта Мбвана
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
87'
Генк делает замену. Троссар Леандро уходит с поля, а Пётровски Якуб выходит на его замену.
77'
Славия Прага делает замену. Гушбауэр Йозеф уходит с поля, а Краль Алекс выходит на его замену.
76'
Славия Прага делает замену. Шкода Милан уходит с поля, а Ван Бюрен Мик выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Боржил Ян получил желтую карточку от судьи
69'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
60'
Славия Прага делает замену. Змргал Яромир уходит с поля, а Олайинка Питер выходит на его замену.
57'
Генк делает замену. Фиолич Иван уходит с поля, а Посуэло Алехандро выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Кудела Ондрей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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