Стадион: Эден Арена Зрители: 18115
0:0
Конец матча
26' Желтая карточкаХейнен Бриан
41' Желтая карточкаНгадеу Майкл
44' Желтая карточкаМалиновский Руслан
48' Желтая карточкаКудела Ондрей
70' Желтая карточкаБоржил Ян
89' Желтая карточкаСаматта Мбвана
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
87'
Генк делает замену. Троссар Леандро уходит с поля, а Пётровски Якуб выходит на его замену.
77'
Славия Прага делает замену. Гушбауэр Йозеф уходит с поля, а Краль Алекс выходит на его замену.
76'
Славия Прага делает замену. Шкода Милан уходит с поля, а Ван Бюрен Мик выходит на его замену.
70'
Боржил Ян получил желтую карточку от судьи
69'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
60'
Славия Прага делает замену. Змргал Яромир уходит с поля, а Олайинка Питер выходит на его замену.
57'
Генк делает замену. Фиолич Иван уходит с поля, а Посуэло Алехандро выходит на его замену.
48'
Кудела Ондрей получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
41'
Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
26'
Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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