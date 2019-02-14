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  5. 1/16 финала
Стадион:
Галатасарай
1:2
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
27' Пенальти
Сальвио Эдуардо
40' Желтая карточка
Фернандо Режес
41' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
50' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
53' Желтая карточка
Габриэл Пирес
1:1
54' Гол
Луйиндама Кристиан
1:2
64' Гол
Сеферович Харис
70' Желтая карточка
Нагатомо Юто
90' Желтая карточка
Фелиш Жоау
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фелиш Жоау получил желтую карточку от судьи
87'
Бенфика делает замену. Фернандеш Жедсон уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Кровинович Филип выходит на его замену.
73'
Галатасарай делает замену. Н'Диайе Папа уходит с поля, а Гюмюш Синан выходит на его замену.
73'
Галатасарай делает замену. Линнес Мартин уходит с поля, а Мариано Феррейра выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Нагатомо Юто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Сеферович Харис бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Луйиндама Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
48'
Бенфика делает замену. Сальвио Эдуардо уходит с поля, а Габриэл Пирес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Фернандеш Жедсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо из команды Бенфика забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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