Стадион: Тюрк Телеком Арена
1:2
Конец матча
0:1
27' ПенальтиСальвио Эдуардо
40' Желтая карточкаФернандо Режес
41' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
50' Желтая карточкаН'Диайе Папа
53' Желтая карточкаГабриэл Пирес
1:1
54' ГолЛуйиндама Кристиан
1:2
64' ГолСеферович Харис
70' Желтая карточкаНагатомо Юто
90' Желтая карточкаФелиш Жоау
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фелиш Жоау получил желтую карточку от судьи
87'
Бенфика делает замену. Фернандеш Жедсон уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Кровинович Филип выходит на его замену.
73'
Галатасарай делает замену. Н'Диайе Папа уходит с поля, а Гюмюш Синан выходит на его замену.
73'
Галатасарай делает замену. Линнес Мартин уходит с поля, а Мариано Феррейра выходит на его замену.
70'
Нагатомо Юто получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Сеферович Харис бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Луйиндама Кристиан бьет в цель!
53'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
50'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
48'
Бенфика делает замену. Сальвио Эдуардо уходит с поля, а Габриэл Пирес выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Фернандеш Жедсон получил желтую карточку от судьи
40'
Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо из команды Бенфика забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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