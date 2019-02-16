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Джамшедпур
1:4
Второй тайм: 84'
Пуне Сити
0'
0:1
18' Гол
Robin Singh
33' Желтая карточка
Марселиньо
36' Желтая карточка
Robin Singh
0:2
45' Гол
Марселиньо
0:3
65' Гол
Robin Singh
0:4
70' Гол
Muhammed Kuruniyan
1:4
76' Пенальти
Кальво Карлос
84'
Второй тайм
79'
Пуне Сити делает замену. Карлос Диего уходит с поля, а Вила Хонатан выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Кальво Карлос из команды Джамшедпур забивает с точки!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Muhammed Kuruniyan бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Robin Singh бьет в цель!
57'
Джамшедпур делает замену. Dhanachandra Singh уходит с поля, а Bikash Jairu выходит на его замену.
53'
Джамшедпур делает замену. Фернандес Аугустин уходит с поля, а Michael Soosairaj выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Марселиньо бьет в цель!
38'
Джамшедпур делает замену. Robin Gurung уходит с поля, а Malsawmzuala выходит на его замену.
Желтая карточка
36'
Robin Singh получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Марселиньо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Robin Singh бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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